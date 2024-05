Los zombies ocupan el Parque Europa este sábado con Torrejón Zombie, una actividad para los jóvenes

¿Aún no tienes planes para este fin de semana en Madrid? Las alternativas son muy variadas, entre ellas, Beermad, el mayor festival de cerveza de Madrid. Sin embargo, si esta opción no te convence y prefieres una actividad para los más jóvenes, te proponemos una que no podrás rechazar: Torrejón Zombie, una survival zombie en la que tendrás que superar todas las pruebas y huir de estos muertos vivientes.

Se trata de un juego de supervivencia con temática zombie, cuyo propósito es superar todas las pruebas, de diferentes dificultades, sin ser atrapados por estos seres. Como incentivo, para las tres personas que lleguen primeras al final habrá diferentes premios. Además, también se llevará a cabo diferentes espectáculos, sorteos y una actuación final.

Este evento tendrá lugar la noche del sábado, de las 23h a las 02h en el Parque Europa de Torrejón. Sin embargo, la hora de quedada será a las 22h en la Puerta de Alcalá (punto A) o la Puerta de Brandeburgo (punto B). En él podrán participar los mayores de 14 años, y tiene un coste de 3 euros para los empadronados en Torrejón de Ardoz de 14 a 35 años, y 10 euros para mayores de 35 años y jóvenes no empadronados en Torrejón.

Para conseguir tu entrada la deberás comprar a partir de este viernes 24 en la Concejalía de Juventud, situada en el Centro Polivalente Abogados de Atocha (calle Londres, 11B), de 10h a 14h y de 17h a 20 h. Además, el mismo sábado se llevará a cabo el check in en la Puerta del Sol del Parque Europa de 12h a 19h. Aprovecha esta oportunidad de vivir en persona una auténtica invasión zombie y, además, con premios si resultas el ganador. ¡No te la pierdas!