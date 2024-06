Fiestas de Moratalaz 2024: Fechas, conciertos gratis y todo lo que necesitas saber

Con la llegada del mes de junio, llegan también las fiestas de muchos barrios de Madrid, como es el caso de las fiestas de Aluche o, las que llegan este fin de semana: Las Fiestas de Moratalaz 2024.

El distrito de Moratalaz celebrará en el recinto ferial del parque de la Cuña Verde sus tradicionales fiestas de junio, que este año darán comienzo el día 7 con la presentación de la programación mientras los asistentes podrán disfrutar de una chocolatada gratuita. Música, magia, atracciones, exposiciones y actividades para todos los públicos hasta el día 16, en el que los fuegos artificiales pondrán el broche final.

Entre las actividades destacadas, el 8 de junio y dentro del programa NERD de ocio juvenil del distrito, se ha organizado una batalla con las pistolas Nerf que se celebrará en jornada de mañana y de tarde. El público más joven también podrá disfrutar del Día del Niño, el 11 y el 17 junio, con precios populares en las atracciones y actividades infantiles. Raúl Charlo con su música para niños, el día 15, y la actuación de magia del 16 son otras propuestas para público familiar.

Conciertos de las Fiestas de Moratalaz 2024

El escenario principal del recinto será testigo de varios conciertos: el día 14, la Banda Tributo Sildavia, Henry Méndez y Dj Edu Rp; el día 15, Bombai, Dj Nano y Dj Juanpe Belmonte; el día 16, Spirit to all y la Orquesta Athenea, que precederá al espectáculo pirotécnico a las 23:00 h.

Además de la música, Moratalaz se llenará de actividades en la calle estos días de fiesta. El 9 de junio, los vecinos podrán disfrutar de una nueva edición de Arte en la Calle, una muestra artística en la plaza del Arte de 11:00 h a 14:00 h.

El 15 de junio y dentro del programa NERD de ocio juvenil, habrá un taller formativo de disc dog para aprender a compenetrarse con las mascotas superando divertidas pruebas de habilidad y destreza con lanzamiento de discos. Habrá exhibiciones de saltos, lanzamientos o circuitos de destreza y un sorteo de regalos.

Ese mismo día, también se podrá ver una exhibición de roundnet, un divertido juego de pelota dos contra dos en una red circular y una nueva edición del tradicional Certamen de Pintura Rápida de Moratalaz, que este año celebra su 25º edición. La entrega de premios será ese mismo día a partir de las 18:00 h en el Centro Cultural Eduardo Chillida.

El 16 de junio, Moratalaz se traslada por un día al Rocío gracias a la colaboración de la Hermandad de Nuestra Señora del Rocío del distrito. Habrá una "pará rociera" a las 11:00 h y misa rociera, cantada por el coro de la hermandad, a las 13:00 h en los jardines de Dionisio Ridruejo.

Otras actividades de las Fiestas de Moratalaz 2024

La junta municipal también ha organizado actividades en otros espacios del distrito como el Centro Cultural El Torito, donde se representará el musical La chica de ayer el día 1 de junio y sesiones de cine infantil ese mismo día y los días 8 y 15 de junio. También habrá espacio para el teatro con Pequeños negocios con Fe, de Carlos Bernal, el día 14 de junio a las 19:00 h, y para el taller de origami ese mismo día a las 17:00 h. El 16 de junio El Torito acogerá, asimismo, una proyección de los cortometrajes ganadores de los premios Goya 2023 y 2024.

En el Centro Sociocultural Moratalaz, del 1 al 30 de junio, se podrá visitar la exposición Plastihistoria de la Humanidad que realiza un recorrido cronológico de la historia del hombre a través de figuras de plastilina y también de los orígenes del distrito. La muestra se completa con talleres para niños los días 1, 15, 22 y 29 de junio.

El Centro Cultural Eduardo Chillida, por su parte, acogerá el taller La Fábrica de Monstruos para confeccionar estos seres gracias a la inteligencia artificial y la impresión 3D. Será el 8 de junio a partir de las 11:00 h.

Las fiestas del distrito son también el marco de la XX Temporada de Música Coral en Moratalaz, que se celebrará los días 14, 15, 16 y 23 de junio con el Orfeón de Moratalaz y las corales Nuestra Señora de la Montaña, Polifónica Sagrada Familia, Nuestra Señora de Moratalaz y Nuestra Señora de la Merced, además de la Polifónica Gredos San Diego.

El deporte será también protagonista con diversos torneos y clases de varias disciplinas. Su broche final será la celebración de las finales de los 44º Juegos Deportivos Municipales y su correspondiente entrega de premios que tendrá lugar el 16 de junio.