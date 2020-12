3 árboles de Navidad a los que mira todo el mundo cuando empieza diciembre

La Navidad se celebra de formas diferentes a lo largo y ancho del mundo pero si hay una tradición que se repite más que ninguna otra es la del árbol de Navidad; los ponemos en casa y en nuestras ciudades, en centros comerciales, hoteles, bares, restaurantes... ¡en todas partes! ahora bien, hay árboles de Navidad que son atracciones turísticas indiscutibles: no puedes visitar Nueva York en diciembre y no ver el árbol de Navidad del Rockefeller Center iluminado, tampoco es de recibo volar a Londres y no pasarte a ver el exclusivo árbol de Navidad del hotel Claridge's como tampoco tendría ninguna lógica que visitases París en estas fechas y sin pasarte a ver el árbol de Navidad de las Galerías Laffayette.

¿Qué tienen de particular estos tres árboles de Navidad entre tantos como lucen este mes a lo largo y ancho del mundo? por una parte su historia, el del Rockefeller Center por ejemplo se iluminó por primera vez en 1931, va camino de su centenario; por otra parte, y no menos importante, su diseño, tanto las galerías Lafayette como el hotel Claridge's de Londres prestan especial atención a este punto, el Claridge's por ejemplo acostumbra a colaborar con diseñadores de renombre para diseñar no solo el árbol de Navidad de su hall sino para decorar ese espacio al completo.

¿Y cómo son este año estos tres famosos árboles de Navidad? a continuación te lo contamos...

Rockefeller Center

Árbol de Navidad del Rockfeller Center | Imagen cortesía de Rockefeller Center

El Árbol de Navidad del Rockefeller Center ha ido creciendo en tamaño con el paso de los años y eso se nota en el número de luces con que se adorna: si en los años 30 rondaba las 100 luces este año supera las 50.000 (50.000 luces LED); en cuanto a su diseño, los americanos han optado por despedir 2020 a todo color y las luces LED que decoran el famoso árbol iluminado del Rockefeller Center son de todos los colores ¿quieres verlo más allá del par de fotos que incluímos en esta noticia? puedes hacerlo, porque este año el Rockefeller Center también ilumina su árbol virtualmente aquí.

Galerías Lafayette

Árbol de Navidad de Galerías Laffayette | Imagen cortesía de Galerías Laffayette

Las Galerías Laffayette también se han aliado con el color para adornar su majestuoso árbol de Navidad, un árbol que han llenado además de bolas, regalos, estrellas y otros adornos decorando también el espacio completo en el que se ubica. Puedes ir de compras a las Galerías Laffayette (ahora que París aligera restricciones y permite su apertura...) o puedes no hacerlo pero lo que no puedes es visitar París y perderte la decoración navideña de las Galerías Laffayette y su magníco y colorido árbol de Navidad.

Hotel Claridge's

Árbol de Navidad del hotel Claridge's | Imagen cortesía del Hotel Claridge's

Los ingleses, de gustos tradicionalmente más rompedores y vanguardistas que los parisinos, nos han sorprendido este año con un árbol de Navidad que renuncia al color y se envuelven en el blanco de la nieve ¿a santo de qué? tal vez sea porque el año pasado se aliaron con Louboutin y convirtieron el hall de su hotel en un festival de luz y color protagonizado por un árbol de estética tradicional y este año han optado por ser igualmente exclusivos y lujosos pero un poco más elegantes y vanguardistas ¿no crees?.