Torre de la Cautiva de la Alhambra de Granada: la romántica leyenda tras su curioso nombre

No es ningún secreto que Granada, con el paso de los años e incluso los siglos, se ha convertido en una de las ciudades con más historia en nuestro país. Y siendo honestos, no es para menos. Como consecuencia, y como no podía ser de otra manera, uno de los monumentos más visitados es la Alhambra.

Entre sus numerosos misterios y leyendas, hay una que llama poderosamente la atención. Estamos hablando, cómo no, de la Torre de la Cautiva. El interior de esta torre es uno de los espacios más sorprendentes que podemos encontrar en la Alhambra,, y se accede a través de un recodo, con el objetivo de preservar, en la medida de lo posible, la intimidad. Muchos son los que consideran que se trata de nada más y nada menos que una Torre-Palacio.

Torre Cautiva. Alhambra | Imagen de R Prazeres en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

En el interior de su sala principal encontramos un peculiar poema epigráfico, donde se refleja que esta Torre es llamada “qalahurra”. Para conocer su historia, debemos viajar a la época del sultán Yúsuf I (1333 – 1354). Fue él quien ordenó esta construcción, además de otros rincones de la Alhambra como la Puerta de la Justicia y la Puerta de los Siete Suelos, pero también de otras edificaciones como el espectacular Palacio de Comares.

De esta torre, que cuenta con una composición decorativa que nos hace viajar a la etapa de mayor pureza del arte nazarí, destaca el alicatado de los zócalos. Sus trazas, sus colores y la utilización de la cerámica son verdaderamente únicas. Por si fuera poco, encontramos una cartela epigráfica alicatada de un poema de Ibn al-Yayyab.

A lo largo de la historia, esta construcción ha recibido numerosos nombres: Torre de la Ladrona, Torre de las Damas o Torre de la Sultana. A pesar de todo, desde mediados del siglo XIX, es conocida como Torre de la Cautiva. Y todo por una leyenda romántica que asegura que, en ese mismo lugar y en el siglo XV, llegó a estar prisionera Isabel de Solís.

Torre Cautiva. Alhambra | Imagen de AdriPozuelo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Recordemos que Muley Hacén, sultán del Reino Nazarí Granada y padre de Boabdil, se enamoró de Isabel de Solís, hasta tal punto de casarse con ella. Desde ese preciso instante, la joven comenzó a llamarse “Zoraida” y, fruto de su amor, nacieron dos hijos: Nasr ben Ali y Saad ben Ali. Para poder visitar esta Torre, el horario es de 08:30 a 20:00 horas, los martes, miércoles, jueves y domingo. Se puede acceder con las entradas “Alhambra General” y “Alhambra Jardines” pero, eso sí, el aforo máximo es de 30 personas. ¡Merece muchísimo la pena!