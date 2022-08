Todas las verbenas de Madrid en agosto 2022

Resulta curioso el hecho, cierto a medias, de que Madrid se vacía en agosto porque resulta difícil, sino imposible, entender Madrid, el Madrid castizo, sin el mes de agosto, concretamente sin la primera quincena de ese mes y es que es ahora, del 4 al 15 de agosto, cuando se celebran consecutivamente y en barrios contiguos tres de las fiestas más famosas y disfrutables de la capital: las fiestas de san Cayetano que empiezan ya mismo (del 4 al 7 de agosto) en la zona del Rastro y Embajadores, las de San Lorenzo del 10 al 12 de agosto en Lavapiés y las de La Paloma del 13 al 15 de agosto en La Latina. ¿Estarás en Madrid estos días y quieres vivir las auténticas verbenas castizas de la capital? Atento porque a continuación repasamos el programa de fiestas.

La primera cita es, como no podía ser de otro modo, con el pregonero de las fiestas; este año será el mago Jorge Blass, quien ejercerá su papel de pregonero el día 5 a las 9 de la noche en la plaza del General Vara del Rey.

Plaza de Cascorro. Madrid | Imagen de María Sacristán en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Fiestas de San Cayetano

Ya antes del pregón y como si fuésemos con prisa, el día 4 comienzan las fiestas de San Cayetano; los lugares que debes marcar en el mapa para no perderte nada son la Plaza de Cascorro y la de Vara del Rey, en ellas se sucederán las actividades y conciertos desde el día 4 a las 11 de la mañana ¿las actuaciones más esperadas? Las de Olga María Ramos y Estrella Morente el día 5 tras el pregón de Jorge Blass y las de Mari Pepa de Chamberí, Calle Godó y Ana Guerra el sábado 6 de agosto.

Claro que hablamos de fiestas populares así que no faltan tampoco actividades que son precisamente eso, populares: torneo de pimpón en el parque Casino de la Reina a partir de las 11 de la mañana del día 6, ese mismo día pero en Cascorro, aperitivo vecinal a la 1 de la tarde y a las 8 campeonato de rana infantil y de adultos; en la calle del Oso y a las 10 de la noche limonada gratuita con música.

Y como además de tratarse de unas fiestas castizas, estas se celebran en honor a un santo, no puede faltar la misa solemne, tendrá lugar en la parroquia de san Millán y Cayetano el domingo día 7 a las 7 de la tarde.

Plaza de Arturo Barea. Madrid | Imagen de Diario de Madrid en Wikipedia, licencia: CC BY 4.0

Fiestas de San Lorenzo

No hay apenas tiempo para lamentar el fin de las fiestas de San Cayetano el 6 de agosto porque el 10 estamos ya otra vez de verbena gracias a las fiestas de San Lorenzo ¿qué podemos esperar de ellas? No poca cosa y casi toda en la plaza de Arturo Barea que será el escenario principal de las fiestas (aunque no el único); el día 11 actúa La Mari, ex solista de Chambao mientras el 12 llega el turno de la banda madrileña Semilla Negra.

¿Actividades populares? Toma nota: el día 10 se celebran competiciones deportivas y juegos tradicionales en la Instalación Deportiva Básica Casino de la Reina, será a partir de las 6 de la tarde; en Cascorro habrá concurso de Chotis 2.0, un taller intergeneracional y algún que otro concurso; si eres más artístico que deportivo tal vez te interese más la intervención artísitica Bolardo voy, bolardo vengo que se desarrollará de 4 a 9 en las calles del Amparo y Sombrerete; como en las fiestas de San Cayetano, en San Lorenzo también habrá limonada popular, se servirá a las 9.30 de la noche del día 10 en la calle del Olivar.

El día 12, a modo de fin de fiesta, habrá más actividades populares: torneo de petanca, juegos populares como canicas, chapas o carreras de sacos, lecturas de cómic y novela gráfica, certamen de dibujo...

La misa en honor a San Lorenzo se oficiará en la iglesia de la calle del Doctor Piga el día 12 a las 7 de la tarde.

Vistas desde Las Vistillas. Madrid | Imagen de Rene Boulay en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Fiestas de La Paloma

Y si de las Fiestas de Cayetano a las de San Lorenzo no hay tiempo de lamentos, no digamos ya de estas últimas a las de La Paloma que empiezan del día 13 cuando todavía dura la resaca de San Lorenzo; el escenario principal de estas fiestas, las de La Paloma, estará en los jardines de Las Vistillas, allí se organizarán diferentes eventos el mismo día 13 que tendrá, además, un broche de oro estelar: la actuación de la madrileña Ana Torroja, ex vocalista de Mecano.

La actuación destaca del día 14 correrá a cargo de las Nancys Rubias con Mario Vaquerizo al frente; como no podía ser de otro modo tratándose de una de las fiestas más castizas y con más tradición de la capital, aquí también habrá concurso de chotis, será en la plaza de la Paja a las 9 de la noche.

El día grande de las fiestas de La Paloma es el lunes 15 de agosto, un lunes que empezará con la ofrenda floral a la Virgen de La Paloma a las 12.30 de la mañana, antes de la misa solemne; pasadas las 2 de la tarde tendrá lugar el momento más emotivo para quienes viven estas fiestas desde la fe, es entonces cuando lleva a cabo la bajada del cuadro de la Virgen por parte del piquete del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.

¿Quieres saber más, tener más detalles, de estas castizas fiestas madrileñas y sus verbenas? Encontrarás toda la información en la web del Ayuntamiento de Madrid.

