Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro: quién la destruyó y sus secretas técnicas de fabricación

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a la capital de España, concretamente hasta una de las zonas más curiosas y concurridas del centro, como es los Jardines del Buen Retiro. Allí estaba situada una de las construcciones más impresionantes de los últimos siglos. Nos referimos, como no podía ser de otra forma, a la Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro.

Fue una de las manufacturas reales de productos de lujo que, inevitablemente, impulsó la política mercantilista de la etapa de la Ilustración. Su calidad era reconocida en todo el mundo e, incluso, sus técnicas de fabricación se mantenían en riguroso secreto. Esta Real Fábrica estuvo ubicada cerca de la actual fuente del Ángel Caído y fue destruida por las tropas británicas comandadas por Wellington en la Guerra de la Independencia española.

Real Fábrica de Porcelana del Buen Retiro, a través de su historia

Conocida popularmente como “La China”, fue construida por el arquitecto Antonio Carlos de Borbón, un esclavo africano que fue educado por el rey Carlos III. Así pues, se fundó en Madrid en el año 1760 por iniciativa del monarca, que ya había impulsado una fábrica similar en Capodimonte, en la época en la que fue rey de Nápoles. De ese lugar llegaron no solamente artesanos especializados, sino también cargamentos con el material necesario para su construcción, así como la pasta para producir porcelana.

Se cree que en esta Real Fábrica se elaboró el tazón base del Florero de Llorente, que se convirtió en el origen de la revuelta del 20 de julio de 1810 que dio paso al proceso de Independencia de Colombia. Aun así, hay que destacar que muchas de las piezas fabricadas en este lugar tenían como destino la decoración del Palacio Real de Madrid, así como los Reales Sitios.

Estatua del Ángel Caído en El Retiro, Madrid. | Imagen de Nemo, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

De hecho, la Casita del Príncipe que podemos encontrar en el Monasterio de El Escorial cuenta con una sala repleta de porcelana del Buen Retiro. Algo similar ocurre en una sala situada en el madrileño Palacio Real. A pesar de todo, la obra cumbre de esta Real Fábrica fue el Gabinete de Porcelana de Aranjuez, perfectamente diseñada y realizada por el equipo de Giuseppe Gricci.

A pesar de que en muchas ocasiones se puede leer que la destrucción de este lugar fue a manos de las tropas de Napoleón, lo cierto es que fueron las británicas, comandadas por Wellington. Es más, la labor de Joaquín Murat se había limitado a convertir esta Real Fábrica en un objetivo militar, al fortificarla con nada más y nada menos que tres líneas de defensa.

Aun así, tras la cometida inglesa en la batalla del Retiro llevada a cabo a mediados de agosto de 1812, el coronel Lefond capituló, rindiendo 2500 soldados, así como 2000 fusiles y casi 200 piezas de artillería. Lo que quedó en pie fue destruido por orden del general Rowland Hill tras la victoria francesa en el sitio de Burgos como parte de los preparativos para la evacuación de Madrid. Con ello, llevaron a cabo no solamente la voladura de la propia fábrica, sino también la de sus almacenes. ¡Muy curioso!