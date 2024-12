Lo que no te puedes perder de Palma en Navidad

Empezamos nuestra ruta por la Navidad de Palma visitando susBelenes porque son, al fin y al cabo, la representación más exacta de lo que celebramos en esta época del año: el nacimiento del niño Jesús; vistos los Belenes nos vamos de Feria porque si algo nos gusta en diciembre es un Mercadillo Navideño que nos permita renovar nuestra decoración navideña, añadir alguna figura nueva a nuestro Belén o comprar algún que otro regalo artesanal; nuestra tercera parada nos devuelve a lo sagrado y no solo porque si visitas Palma no puedes dejar de entrar en su Catedral sino porque el día 24 se celebra en ella una de las tradiciones más emblemáticas de la Navidad balear, tanto que es Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad; si, además de todo esto, no pones un toque dulce a tu Navidad en Palma será porque no quieres. ¿Más diversión? La hay, entre ellas una de las fiestas más antiguas de Europa, a continuación te damos los detalles:

De Belén en Belén

Belén (Capuchinas) | Imagen cortsía de Turismo de Palma

Son muchos los Belenes que pueden visitarse en Palma porque la tradición belenística de la ciudad es notable; se exponen no solo en conventos e iglesias sino también en centros culturales por toda la ciudad ¿los que no te puedes perder? Al menos dos: el Belén mallorquín de Cort, que es el del Ayuntamiento de Palma y consta de más de 200 figuras de barro hechas y pintadas a mano, y el Belén del Consell de Mallorca, más pequeño pero con un sugerente encanto rural; también son particularmente recomendables el Belén del mercado de Santa Catalina y el del Palacio March.

Feria de Navidad

Palma | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Son más de 200 las casetas que permanecerán instaladas hasta el 6 de enero en la Plaza Mayor, el Paseo de la Rambla y el Parc de les Estacions; en la Plaza Mayor están los puestos más clásicos, los que ofrecen figuras para los belenes y atracciones para los más pequeños; en el Paseo de la Rambla están los puestos de artesanía y también algunos de dulces típicos e incluso churros para alimentar el paseo; aunque si lo que tienes es hambre lo mejor es que te acerques al Parc de les Estacions porque allí están los food trucks además de los puestos de productos textiles, abalorios y regalos; ¿echas de menos el árbol de Navidad? Lo encontrarás también en el Parc de les Estacions.

Canto de la Sibil la en la Catedral

Catedral de Palma | Imagen cortesía de Turismo de Palma

El Canto de la Sibil·la es una tradición religiosa de origen medieval que anuncia la llega del Redentor, es decir, el nacimiento de Jesús; se celebra el 24 de diciembre durante la Misa del Gallo y, aunque es verdad que se celebra en diferentes iglesias de la isla de Mallorca, la Catedral por su majestuosidad, es el lugar más recomendado para vivir ese momento; esta tradición es única y está muy arraigada en Palma, tanto es así que desde el año 2010 goza de la consideración de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

Dulce Navidad

Coca de torró | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Que la Navidad es dulce no hay ni que decirlo (que si turrones, polvorones, mantecados, mazapanes…) pero en Palma van incluso más allá y nos ofrecen más: pa moixó, que es un pastel de coco y chocolate típico de Sóller, peix de pastareal, que es un mazapán con varias capas de almendra, mermelada de naranja o ciruela, bizcocho empapado en vino, yema y chocolate en forma de pez, cocas de torró y de Nadal, que son irrenunciables en la Navidad mallorquina, y por supuesto el Roscón de Reyes.

Fiesta del Estandarte, una de las más antiguas de Europa

Navidad en Palma | Imagen cortesía de Turismo de Palma

Los días 30 y 31 de diciembre Palma celebra una de las fiestas más antiguas de Europa, la del Estandarte; en esta fiesta se recuerda la entrada en la ciudad de Jaume I en el año 1229; los eventos relacionados con esta conmemoración incluyen la colocación del estandarte en la Plaza de Cort, misa en la Catedral y bailes tradicionales de Cavallets y Cossiers.

¿Más eventos? El Circo de la Alegría en Son Fusteret, el Concierto e Navidad en el Teatro Principal o el musical La Bella y la Bestia en el Auditorium.