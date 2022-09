Lo que puedes disfrutar en Las Palmas de Gran Canaria en el mes de septiembre

Las Islas Afortunadas, que lo son por su naturaleza y su clima, son también un destino ideal en cualquier época del año y es que allí su agradable verano es eterno... claro que no solo visitamos islas como Las Palmas de Gran Canaria para disfrutar de sus playas ni tan siquiera aunque lo hagamos en septiembre con el ánimo de despedirnos del verano antes de la vuelta al cole ¡perdón! al trabajo, son más las propuestas de este idílico destino y vamos a resumírtelas por ánimo viajero: tanto si eres de turismo activo o incluso de aventura, si eres de los que disfruta de lo lindo comiéndose los lugares que visita, descubriendo su historia o gozando de su oferta cultural y de ocio, en Las Palmas de Gran Canaria este mes de septiembre te lo pasarás en grande.

Turismo activo

Si disfrutas del senderismo o de las rutas en bicicleta en Las Palmas de Gran Canaria te costará elegir ruta porque elegir una siempre supone descartar muchas más: una ruta por los barrios históricos de Vegueta y Triana y el Paseo de Las Canteras o bien una ruta de castillos que sigue los pasos de los piratas Francis Drake y Pieter van der Does por la ciudad o tal vez una ruta de costa y mar recorriendo el litoral de la capital grancanaria... Éstas rutas, entre otras, se pueden recorrer en bicicleta sin salir precisamente de ahí, de la capital grancanaria.

¿Quieres algo más de mar? Recuerda entonces que septiembre es el último mes del año en el que se puede disfrutar de la Vela Latina Canaria en Las Palmas de Gran Canaria, resulta espectacular ver estas imponentes embarcaciones desde la costa siguiendo sus velas, es de hecho otro modo de conocer la capital de esta bella isla canaria.

Papas arrugadas | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Turismo gastronómico

Comerse Las Palmas de Gran Canaria es buena idea porque la gastronomía de esta isla es muy rica, ahora bien, ¿quieres conocer de verdad la tradición gastronómica grancanaria? Entonces más que disfrutar de rutas de restaurantes, descubre sus mercados gastronómicos, son estos: El Mercado del Puerto, que además ocupa un edificio histórico; el Mercado Central, el centenario Mercado de Vegueta y el Mercado Agrícola. Recuerda que uno de los productos que no puedes dejar de degustar, y que encontrarás especialmente representado en el Mercado de Vegueta, son los quesos canarios.

Castillo de Mata | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Turismo histórico

Si quieres conocer la historia de la ciudad una de las visitas que no podrás evitar es la de las Casas Consistoriales, un edificio que no sólo es el más emblemático de la ciudad sino uno alrededor del cual se construyó su historia: alrededor de la Plaza de Santa Ana en la que se construyó el edificio de las Casas Consistoriales a mediados del S.XIX, se construyó también el Palacio del Obispo y la Catedral de Santa Ana además del Palacio Regental y es que esta plaza fue la elegida por los conquistadores como centro de las primeras urbanizaciones de todas las islas Canarias. Además el histórico edificio de las Casas Consistoriales no solo es importante por su historia y su arquitectura sino por las colecciones artísticas (pinturas y esculturas) que guarda y que recogen, de algún modo, la historia de la ciudad.

El mundo de Van Gogh | Imagen cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Turismo cultural

La propuesta cultural y de ocio es especialmente rica en septiembre: del 1 al 18 de septiembre se celebra el Festival TEMUDAS en el que participan más de 40 compañías nacionales e internacionales; hay además conciertos de la Banda Sinfónica Municipal y de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria; y por si este festival no fuese suficiente, hasta el próximo 8 de septiembre se puede disfrutar en Las Palmas de Gran Canaria de la exposición inmersiva El Mundo de Van Gogh ¿te imaginas colarte en cuadros como el de La noche estrellada o incluso en los famosos autorretratos del icónico pintor impresionista? En esta exposición es posible hacerlo.

...

También te puede interesar...

Las mejores piscinas naturales de las islas Canarias