Puerta de los Siete Suelos: la historia tras la puerta más enigmática de la Alhambra de Granada

No es ningún secreto que Granada es una de las ciudades con más encanto de España. Y siendo honestos, no es para menos. Pasear por sus calles es un auténtico regalo para los verdaderos amantes de la historia. Si hay una construcción a destacar, como no podía ser de otra manera, es la Alhambra.

Entre las diferentes vías de acceso a este monumento, hay una que llama poderosamente la atención. Estamos hablando, cómo no, de la conocida como Puerta de los Siete Suelos. Se trata de una de las más impactantes y enigmáticas que podemos encontrar en la Alhambra.

Hay muchísimos elementos a destacar pero, entre otras cuestiones, debemos tener en cuenta que el acceso a esta Puerta es bastante peculiar y recóndito. Pero, como todo, tiene una explicación de lo más concreta. ¿En qué consiste, exactamente? Se trata de un elemento defensivo que era utilizado para evitar que los atacantes entraran, con facilidad, a la fortaleza.

Según los Archivos de la Alhambra, en 1747 fue tapiada y permaneció así hasta 1812 que fue destruida por las tropas napoleónicas. Algo que supuso una auténtica tragedia para los granadinos. Por ese mismo motivo, en la primera mitad del siglo XX, gracias a diversos grabados antiguos, se reconstruyó.

Puerta de los Siete Suelos. La Alhambra | Imagen de AdriPozuelo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

La importancia de la Puerta de los Siete Suelos en la historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, por esta Puerta, las tropas de los Reyes Católicos entraron en la madrugada del 2 de enero de 1492 obligando a Boabdil a entregar el Reino de Granada para cumplir su deseo de culminar con la Reconquista de la Península.

Lejos de que todo quede ahí, hay una leyenda que tiene una estrecha vinculación con el rey nazarí. Ésta asegura que Boabdil fue el último sultán nazarí del Reino de Granada que pasó por esa Puerta de los Siete Suelos, tras entregar el Reino de Granada a los reyes castellanos. Es más, hay quien dice que una de las condiciones que puso el sultán fue que se tapiara esa Puerta para que nadie más pudiera entrar por allí.

Pero, lo cierto, es que sí que está abierta al público. Por lo tanto, tienes la oportunidad de cruzar por una Puerta que es absolutamente espectacular ya que, entre otras cuestiones, por allí han pasado grandes nombres que han marcado un antes y un después en la historia de nuestro país.