En Barcelona no nieva. No, al menos, en la capital o su área metropolitana. No, al menos, la mayoría de los inviernos... aunque en ocasiones sí pasa y la montaña del Tibidado se cubre de blanco, como en la imagen que encabeza este artículo pero no es lo habitual, por eso hemos preparado una lista con algunos pueblos a los que puedes ir cuando escuchas en las noticias que ha nevado en el interior y las carreteras ya están despejadas y libres de peligros.

Así, por ejemplo, puedes dirigirte a Bagà, que cuenta con un amplio patrimonio arquitectónico, un puente y un río que le dan un toque pintoresco, sobre todo, cuando el frío acecha y se pone a nevar.

Podemos citar también Berga o Brulls, otros dos pueblos perfectos para escaparse de excursión cuando llega el frío a Barcelona. El segundo de ellos, además, apenas tiene habitantes, pues es el típico pueblo pequeño de montaña que puedes visitar en tan solo unos minutos pero que apetece hacerlo porque tiene cierto encanto.

Pueblos bonitos para ver nieve cerca de Barcelona. Puigcerdá | Pixabay

Otra de las opciones que se nos ocurren es Puigcerdà, tocando a la frontera con Francia y perteneciente a la provincia de Girona. En este caso, destacamos de esa ciudad su lago, grande y con especies animales por descubrir.

Y si nos dirigimos hacia Lleida, quizá podemos nombrar Cervera o Guissona, dos municipios en los que de vez en cuando tienen la suerte de ver nevar y, además, son bonitos. Por tanto, son ideales para una excursión de un día para hacer muñecos de nieve o jugar a tirarse bolas.