Será el próximo domingo 5 de enero en Silió cuando se celebre esta fiesta de interés turístico nacional; lo primero que debes saber es que, aunque en algunos aspectos pueda recordarte a las celebraciones de carnavales históricos, La Vinajera no es una fiesta de carnaval sino un rito con siglos de antigüedad y, según este rito, cualquier vinajero puede usar el palo que complementa su atuendo para asegurar que nadie entorpece el paso de los personajes protagonistas de la fiesta (si no pones atención lo mismo te llegas un zurriagazo del que no podrás quejarte…); pero ¿por qué hay quien confunde La Vinajera con unas fiestas de carnaval? sin duda, por los atuendos de los personajes que protagonizan estas fiestas.

La Vinajera | Asociación cultural amigos de La Vijanera de Silió; foto de Cerofe en Wikipedia, licencia CC BY 3.0

Verás a 75 personajes diferentes representados por más de 150 vecinos (el pasiego y la pasiega, la Pepa o Pepona, el ojáncanu, los guardias, la bruja, el diablo, el marquesito… y así hasta 75 personajes, todos vestidos de forma que sean perfectamente reconocibles por los habituales de estas fiestas); claro que éstos no son los protagonistas principales de esta fiesta, ese papel le corresponde a los zarramacos, son personajes vestidos con pieles de oveja y la cara pintada de negro cuya labor es ahuyentar a los malos espíritus en el año que acaba de comenzar, lo hacen haciendo sonar las campanas que llevan sujetas a sus trajes. De entre todos los personajes de esta fiesta no hemos nombrado a uno, el oso, encarnación del mal…

Los festejos duran todo el día y comienzan a primera hora de la mañana, te contamos el programa de fiestas para que sepas dónde estar en cada momento para disfrutar de esta fiesta:

A las 7 de la mañana los más jóvenes tocan las campanas por el pueblo (pero tú puedes quedarte en la cama un poco más y aún tendrás tiempo de disfrutar de un rico desayuno cántabro con sobaos pasiegos antes de comenzar los festejos; si llegas a Silió ese mismo día, procura hacerlo antes de las 10 de la mañana para no tener problemas a la hora de aparcar el coche).

Fiestas de La Vinajera | Foto de Mariola Setien en Wikipedia, licencia CC BY-SA 4.0

Sobre las 11 y media de la mañana se forman los grupos de Vinajeros y comienza la captura del oso, al que se le da muerte entorno a las 2 y media de la tarde; antes de dar muerte al oso se procede a la lectura de las coplas y el parto de la Preñá, que representa el nuevo año, será a la una y media; justo después de la muerte del oso los Vinajeros comienzan su recorrido por el pueblo, no habrá calle que no visiten porque no se recogerán hasta el año siguiente hasta las 8 de la tarde; claro que eso no es todo, a partir de las 3 de la tarde, con el oso y mal que representa ya muerto, se celebra un festival de música tradicional que no deberías perderte.

Lo cierto es que La Vinajera es una fiesta histórica y antiquísima, uno de esos pequeños tesoros culturales que conservamos y a la que hay que ir al menos una vez.