Planes románticos en Valencia: ideas irresistibles

Valencia es un destino estupendo en verano y en invierno, para viajar con amigos, en familia o en pareja, ahora bien, tus planes viajeros no serán los mismos si el tuyo es un viaje romántico que si se trata de un viaje en familia o con amigos ¿cuáles son los detalles que tienes que cuidar y los planes que no te puedes perder si tu viaje a Valencia es para dos?

Hotel de lujo | Pixabay

Elige un hotel con encanto

Lo primero que debes hacer es elegir hotel con cariño porque un hotel mediocre, no digamos si es malo, puede estropear de manera irremediable un viaje romántico; además en Valencia sería pecado elegir mal porque la oferta hotelera de la ciudad no puede ser más completa: hay hoteles que ocupan edificios históricos, incluso palacios, y que cuentan además con una oferta gastronómica de primer nivel como Caro Hotel, Palacio Vallier, Marqués House, The Westin Valencia o el Palacio Santa Clara; ¿quieres que tu viaje romántico esté pasado por agua a modo de spa o balneario? Las Arenas Balneario puede ser una buena opción; ¿más hoteles románticos en Valencia? Soho Valencia, Vincci Lys, Ilunion Aqua, Vincci Palace…

Restaurante Ricard Camarena | Imagen cortesía del restaurante Ricard Camarena

Cena en un restaurante especial

No menos importante que elegir un buen hotel es elegir restaurante para gozar de una deliciosa cena romántica ¿sabes cuáles son los mejores de Valencia? La Salida de Begoña Rodrigo es una magnífica opción (con Estrella Michelin), también el restaurante de Ricard Camarena y por supuesto El Poblet de Quique Dacosta regentado por Luis Valls, estos dos con dos Estrellas Michelin cada uno. ¿Más restaurantes de primer nivel en Valencia? Kaido Sushi Bar si lo vuestro es la cocina japonesa, Lienzo si prefieres la cocina mediterránea o Fraula si te seduce la cocina creativa y actual.

Jardín del Turia | Pixabay

Pasea por el Jardín del Turia

Una vez hemos resuelto el buen dormir y mejor comer ¿qué haremos durante nuestra estancia en Valencia? Pasear por el Jardín del Turia, uno de los parques urbanos más grandes de España que atraviesa la ciudad de Valencia; no que paseando por sus puentes te vayas a sentir en París… pero casi (si hablamos de la cosa romántica); además el parque llega hasta la Ciudad de las Artes y las Ciencias ¿quién no querría visitar este magnífico lugar sea cual sea el fin de tu viaje a Valencia?

La Albufera de Valencia | Pixabay

Disfruta de un atardecer en La Albufera

La Albufera da para mucho, para disfrutar de rutas a pie o incluso en bici, para descubrir playas vírgenes y también la fauna y flora de la zona, ahora bien, dado que estamos de viaje romántico vamos prestar especial atención a los miradores y más aun a los paseos en barca que salen del embarcadero del Mirador de la Gola de Pujol, el de Catarroja, Silla, Sollana o El Palmar, hazlo ya por la tarde y disfruta, en pareja, de un atardecer inolvidable.

Valencia por la noche | Pixabay

Paseo nocturno por la ciudad vieja

El Jardín del Turia y La Albufera te entretendrán el día pero ¿y después de una romántica cena para dos? Un paseo nocturno por la ciudad vieja de Valencia y sus barrios: La Su, La Xerea, El Carmen, El Pilar, El Mércate y Sant Francesc; ¿sabes cuáles son los lugares más emblemáticos de esta ciudad vieja? El Ayuntamiento y el Palacio de la Generalitat Valenciana, el Mercado Central, la Plaza Redonda, la Universidad, el Museo de Cerámica, Torres de Serranos, Portal de la Valldigna y por supuesto la Catedral y también la Basílica de los Desamparados.