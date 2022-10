Palacio de los Consejos de Madrid: ¿desde cuándo se le conoce de esa manera y cuál es el motivo?

No es ningún secreto que Madrid, con el paso de los siglos, se ha convertido en una de las ciudades que más turistas recibe. Esto no es producto de la casualidad, ya que cuenta con un gran número de monumentos y edificaciones que, desde luego, no dejan indiferente a nadie. ¡Ni mucho menos!

Una de las construcciones más sorprendentes que podemos encontrar en Madrid está situada en la calle Mayor, esquina con la calle Bailén. Estamos hablando, cómo no, del Palacio de los Consejos, aunque es popularmente conocido a su vez como Palacio del Duque de Uceda. Se trata de uno de los pocos ejemplos que quedan de la conocida como arquitectura residencial nobiliaria que tanto destacó en el siglo XVII.

Palacio de los Consejos. Madrid | Imagen de Luis García en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

El Palacio de los Consejos de Madrid, a través de su historia

Cristóbal Gómez de Sandoval-Rojas, primer Duque de Uceda y valido de Felipe III, ordenó la construcción de este Palacio. Fue proyectado por Alonso de Turrillo y ejecutado por Pedro de Pedrosa (aunque muchos creen que el autor fue Francisco de Mora, arquitecto mayor del Rey). Esto tuvo lugar entre los años 1613 y 1625.

En el momento en el que se llevó a cabo la construcción del Palacio de los Consejos, muchos consideraron que se trataba de algo verdaderamente ostentoso. Por si fuera poco, este edificio sirvió, a su vez, para que el Duque, en 1615, crease el Convento del Santísimo Sacramento como un anexo del palacio. Debemos tener en cuenta que, a pesar de todo y durante el reinado de Felipe IV, esta edificación se convirtió en la residencia de Luis de Haro y Guzmán.

Pasaron los años, y se tomó la firme decisión de realizar unas nuevas obras. En esta ocasión, fue Bartolomé Hurtado García quien se encargó de dirigirlas. Su objetivo era que Mariana de Austria encontrara en este Palacio un lugar perfecto para pasar sus últimos días, ya que falleció en 1696.

Palacio de los Consejos. Madrid | Imagen de Mathieu Marquer en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

El año 1717 fue clave para la historia de esta edificación, ya que el Rey Felipe V decidió adquirirlo con un fin: convertirlo en la nueva sede de las oficinas del Real Alcázar de Madrid. Desde ese preciso instante, este Palacio pasó a ser conocido como Palacio de los Consejos.

A pesar de todo, tenemos que tener en cuenta algo más: y es que el Consejo de Estado sí que se mantuvo en esa espectacular Sala del Rubí situada en el Real Alcázar de la capital de España. Pasaron los años, y en 1834 se tomó la firme decisión de suprimir todos y cada uno de los Consejos, menos el de Estado. No fue hasta 1858 cuando este órgano se instaló, definitivamente, en este Palacio.

Y es que, actualmente, esta edificación alberga las dependencias del Consejo de Estado, así como de la Dirección de Acuartelamiento del Ejército. Sea como sea, estamos ante una auténtica joya no solamente arquitectónica, sino también cultural e histórico. ¡Es sencillamente espectacular!

