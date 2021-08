El otoño de Las Palmas de Gran Canaria es puro arte

No nos referimos a las Islas Canarias como Islas Afortunadas por casualidad, su clima cálido y suave, su verano eterno, su garantía de luz y calor las han hecho merecedoras de esta denominación; claro que eso no significa que no comiencen el otoño despertando a nuevas actividades alejadas de las clásicas del verano, la playa, las piscinas y el mar como sucede en cualquier otro lugar; en concreto a Las Palmas de Gran Canaria este año el otoño llega con música, danza y teatro. Tres son las propuestas con las que esta isla canaria quiere atraernos este otoño.

Festival TEMUDAS

Comienza ya mismo, el próximo 3 de septiembre, y no terminará hasta el día 25 del mismo mes; este festival celebra su edición número 25, sus bodas de plata, y llega con más espectáculos que en ediciones anteriores: son casi un centenar las propuestas que presenta, propuestas que serán desarrolladas por 44 compañías diferentes en distintos escenarios de la isla, desde la Plaza de Santa Ana hasta la sala Miller pasando pro el Parque Santa Catalina o el Teatro Guiniguada entre otros. Además casi todos los espectáculos son de acceso gratuito pero, debido a las restricciones impuestas por el COVID-19, los aforos estarán restringidos así que no olvides conseguir tu pase para el espectáculo al que quieras asistir una semana antes de su fecha de celebración.

Otoño de teatro, música y danza en Las Palmas de Gran Canaria | Imagen de Hyun Joon Lim , cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Festival MASDANZA

39 compañías de danza participan en este festival en la que es su edición número 26; se celebra desl 8 al 31 de octubre en lugares tan emblemáticos de esta isla como el Parque Juan Pablo II, la Plaza de Santa Ana, la Gallera del López Socas o el Castillo de Mata, también en teatros como el Pérez Galdós, Cuyás y Guiniguada.

Otoño de música, danza y teatro en Las Palmas de Gran Canaria | Imagen de MW Fotografía, cortesía de Turismo de Las Palmas de Gran Canaria

Festival CERO

Del 11 al 17 de octubre, coincidiendo con el puente del Pilar, la banda sononra de Las Palmas de Gran Canaria será de mú´sica indie; se celebra en el Espacio Miller y sonarán bandas como Ginebras, Flor de CAnela, Sound of Aqua y Sanches; habrá también sesiones acústicas protagonizadas por Said Muti, Dácil Santana y Ant Cosmos.