Torre Perla Oriental de Shanghái, una de las edificaciones más altas de Asia

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Shanghái, una de las ciudades más impactantes y espectaculares que podemos encontrar en Asia. Y siendo honestos, no es para menos. Cuenta con un gran número de monumentos y construcciones verdaderamente impresionantes, como es el caso de la Torre de la Perla Oriental.

Estamos ante una imponente torre de telecomunicaciones que cuenta con nada más y nada menos que 468 metros de altura. Fue construida en el distrito de Pudong, en la ciudad de la República Popular de China, y es considerada como una de las edificaciones más altas de Asia. Pero no todo queda ahí, puesto que es la quinta torre de televisión más alta del mundo, por detrás de torres como la de Tokio (Tokyo Skytree) y Toronto (CN Tower).

La Torre Perla Oriental de Shanghái, a través de sus características

Para comenzar, debemos tener en cuenta que fue inaugurada en 1995 y su diseño está formado por cinco esferas situadas a diferentes alturas. La mayor de ellas tiene un diámetro de aproximadamente 50 metros. La que está un poco más arriba, cuenta con un diámetro de 45 metros. Las dos están perfectamente unidas por tres columnas de 9 metros de diámetro cada una. Cabe destacar que las dos esferas están apoyadas en las restantes mediante vigas de hormigón.

No podemos dejar de mencionar que la Torre Perla Oriental tiene tres niveles con miradores. El más alto, llamado “Módulo Espacial”, está ubicado a 350 metros. El otro mirador, a una distancia de 263 metros y el último, titulado “Ciudad del espacio”, se sitúa a 90 metros. Es importante destacar que, a 267 metros de altura, podemos encontrar un restaurante giratorio desde donde se divisan las vistas más espectaculares de la ciudad.

Torre Perla Oriental de Shanghái | Imagen de A01214070, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

La Torre Perla Oriental de Shanghái, a través de sus curiosidades

Una de las cuestiones que más llama la atención de este monumento es que, en su base, se ubica el Museo de Historia de la ciudad. Pero no todo queda ahí, puesto que se está construyendo un espectacular parque de atracciones dedicado al mundo del futuro. Lo que es un hecho es que esta Torre Perla Oriental se ha convertido en uno de los grandes atractivos de Shanghái. Tanto es así que cada vez son más las personas que se acercan hasta este punto de la ciudad para poder dejarse sorprender por su espectacularidad.

Aun así, cabe destacar que esta construcción no estuvo exenta de polémica. De hecho, en The New York Times se llegó a calificar esta Torre como “un gran monstruo fálico de fealdad verdaderamente monumental, un poco como un enorme espárrago con una bola plateada encima”. Sea como sea, es evidente que cada vez son más las personas que han acabado acostumbrándose a la existencia de esta curiosa torre de telecomunicaciones que ya se ha convertido, inevitablemente, en todo un símbolo de la ciudad de la República Popular de China.