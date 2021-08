Jubierre, el lugar más espectacular (y pétreo) de la comarca de los Monegros

Algunos de los paisajes más impresionantes de Los Monegros están en la zona de Jubierre, una zona de naturaleza impactante y totalmente deshabitada; aunque ciertamente no siempre fue así, de hecho el nombre de esta zona, Jubierre, es el topónimo de una población totalmente desaparecida de la que no queda más que una iglesia (la ermita de San Miguel); claro que no vamos a Jubierre para descubrir esta ermita sino para recorrer alguna de sus rutas señalizadas, alejarnos del mundanal ruido y disfrutar de una naturaleza única.

Jubierre. Monegros | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

Tanto si eres un amante del senderismo como si lo tuyo es el la bicicleta de montaña, si eres un jinete experto o si la aventura prefieres vivirla en un 4x4 (u otro tipo de vehículo...), podrás disfrutar de las diferentes rutas señalizadas de Jubierre y alucinar, casi literalmente, ante las espectaculares formaciones pétreas que descubrirás aquí, ¿las más emblemáticas (que no las únicas)? el Tozal de la Cobeta, los Tozales de los Pedregales, el Tozal de Colasico y el Tozal Solitario.

Sí eres de los que se maravilla ante los paisajes pétreos de la Ciudad Encantada de Cuenca o de los que ha disfruta ante las Gredas de Bolnuevo en Murcia, te encantará Jubierre...

Jubierre. Monegros | Imagen cortesía de Turismo de Aragón

Hay 5 itinerarios señalizados diferentes, todos de escasa dificultad; la ruta es siempre lineal, se puede acceder a ella desde dos puntos: desde la carretera A-131 a través de una pista señalizada a 6 kilómetros de la capital montenegrina o desde la carretera de Castejón de Monegros, a través del desvío a 4 kiilómetros de esta localidad.

La ruta del Tozal de la Cobeta es de baja dificultad, se trata de unr ecorrido de unos 5 kilómetros (ida y vuelta) perfectamente señalizado; la ruta de los Tozales de los Pedregales es más corta, unos 3 kilómetros, pero ofrece más dificultad de la del Tozal de la Cobeta porqeu su terreno es abrupto y con obstáculos, no hay senda; la ruta del Tozal Solitario por su parte es una ruta fácil y corta, de solo un kilómetro, apta para todo el mundo, incluso niños, igual que la ruta del Tozal Colasico; si te animas a recorrer la ruta de los miradores (Oriental y Peña Altar) disfrutarás de las mejores panorámicas de Jubierre desde el Mirador Oriental y Peña Altar, esta ruta es fácil y no muy larga, unos 3 kilómetros.

Más información en Rutas por Jubierre (Turismo de Aragón)