Las imágenes más bonitas para hacer un viaje fotográfico a Sevilla

Hay mil maneras de viajar y eso es algo de lo que hemos hablado muchas veces en Viajestic, pero es que es la realidad. Palabras, libros, canciones, recetas, películas, documentales. Por supuesto, también se puede viajar a través de la fotografía. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer en esta ocasión: recorrer Sevilla visualmente a través de fotos bonitas.

Puede que pienses que no es lo mismo que si tuvieses la oportunidad de caminar por las calles de esta ciudad andaluza de verdad. Pero te adelantamos algo: existe la posibilidad de que las imágenes te gusten tanto que empieces a preparar tu próxima escapada porque tengas ya claro el destino.

Torre del Oro. Sevilla | Pixabay

Y es que dicen los sevillanos que Sevilla tiene un color especial, y quizá así sea, porque lo cierto es que hablamos de una ciudad bastante fotogénica. Aunque quizá tenga que ver también que estas imágenes están tomadas por personas que entienden de fotografía.

Pero no nos desviemos, porque lo importante es que está a punto de comenzar un viaje virtual por una de las ciudades más bellas de España. Y debes saber que esta galería de imágenes te llevará a recorrer los monumentos sevillamos más importantes, como la Giralda, la Plaza de España o la Torre del Oro, de día y de noche y en diferentes épocas del año. Pero también será como un paseo en el que advertir algunos pequeños detalles que en una estancia real en la ciudad seguramente pasarían desapercibidos.

Coche de caballos. Sevilla | Pixabay

Además, las fotos te dan la oportunidad de disfrutar de una Sevilla diferente, sin gente, tranquila. Un punto de vista que cuesta tener de ella a no ser que camines por sus calles a primera hora de la mañana. Y como decíamos, algunas están tomadas desde perspectivas que de no ser por ellas no veríamos. ¿Comenzamos el viaje virtual?

