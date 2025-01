Historia de la Iglesia de Válega: el curioso origen de su peculiar fachada de azulejos

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Válega, un municipio de Ovar ubicado en el distrito portugués de Aveiro. Allí encontramos un gran número de construcciones, monumentos y rincones de ensueño. Un claro ejemplo lo encontramos en la Iglesia de Nuestra Señora del Amparo.

También conocida como Iglesia Parroquial de Válega, se trata de una de las construcciones religiosas más espectaculares y sorprendentes de la zona. La actual edificación comenzó a construirse en 1746 pero, a pesar de todo, no es hasta la década de los 60 del siglo pasado cuando su fachada es revestida de la manera en la que la conocemos en la actualidad. Algo que se ha convertido, inevitablemente, en su seña de identidad.

Iglesia de Válega, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que, hasta 1150, el patronato de este templo perteneció a particulares y desde esa fecha hasta 1288, al monasterio de São Pedro de Ferreira. No fue hasta 1583 cuando esta iglesia pasó a manos del obispo y cabildo de la Catedral de Oporto. Con posterioridad, solamente fue del cabildo y la tuvo en su poder hasta 1833.

Originalmente, este templo se fundó en Seixo Branco, en el que no quedan restos. A mediados del siglo XVIII, este templo fue ubicado en el lugar en el que se encuentra actualmente. Sus obras se iniciaron en 1746 y se alargaron durante más de un siglo.

Tiempo después, entre los años 1923 y 1958, el interior de la Iglesia experimenta una serie de intervenciones gracias a la aportación económica de la Familia Lopes. Entre ellas, destacan los impresionantes techos artesonados de madera. ¡No dejan absolutamente indiferente a nadie!

Interior de la Iglesia de Válega | Imagen de Concierge.2C en Wikipedia licencia: CC BY-SA 3.0

Pero si hay algo que llama poderosamente la atención es el panel de azulejos que se colocó en 1942 y en el que se representa la Dama del Amparo. Se trata de una obra que está firmada por el taller de Jorge Colaço y que se ejecutó en la Fábrica Lusitânia situada en la ciudad de Lisboa.

No podemos dejar de mencionar la intervención que se llevó a cabo entre los años 1959 y 1960 y que fue patrocinada por António Maria Augusto da Silva, conocido comandante de la Orden de la Benevolencia. Gracias a él se colocaron en esta iglesia unas impresionantes vidrieras que fueron fabricadas en Madrid.

Es importante destacar los azulejos policromados que revisten la fachada principal. Un elemento por el que esta Iglesia de Válega está empezando a conocerse en todo el mundo y por el que cada vez más visitantes se acercan a conocerla en primera persona. Estos curiosos azulejos están labrados en la Fábrica Aleluia de Aveiro, siguiendo el diseño del reconocido arquitecto Januário Godinho.

Iglesia de Válega, a través de sus características

A pesar de las numerosas intervenciones arquitectónicas a las que se ha visto sometido este templo, lo cierto es que se ha convertido en un gran ejemplo en cuanto a arquitectura religiosa se refiere. Originalmente, se construyó en estilo barroco y cuenta con una planta rectangular y un imponente campanario ubicado a la izquierda de la fachada principal.

En el interior de esta Iglesia de Válega encontramos numerosos elementos a destacar, pero uno de ellos es la piedra bautismal, que data del siglo XVI y que fue construida en piedra de Ançã. Además, no podemos dejar de mencionar su espectacular retablo mayor, que data del siglo XVIII. Por lo tanto, si estás pensando en visitar la zona, no dejes pasar la oportunidad de visitar este templo. Prometemos que no te dejará indiferente, ni mucho menos.