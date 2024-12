Lisboa es la Mejor Ciudad Patrimonio de la Humanidad

No importa cuántas veces visitemos Lisboa, hay una sensación que es permanente en nosotros: la de estas visitando una ciudad con un encanto especial y, probablemente, ese encanto tiene mucho que ver con estos dos World Travel Awards recibidos por la capital portuguesa (Mejor Ciudad Patrimonio de la Humanidad y Mejor Destino de Escapada Urbana); su encanto además de su belleza, su patrimonio histórico, su ambiente relajado aunque muy urbano, sus tranvías, sus vistas desde tantos miradores, su empedrado portugués… la verdad es que sobran las razones para destacar Lisboa como Patrimonio de la Humanidad y como ciudad moderna porque incluso la pátina de lo decadente que se desvela en algunos rincones es especial, es encantadora.

Lisboa | Pixabay

El alcalde de Lisboa, que fue quien recogió ambos premios en la ceremonia celebrada en la capital de Madeira, Funchal, confirmó que “Lisboa es un símbolo de autenticidad, excelencia y modernidad. La doble distinción refleja la singularidad de la ciudad, donde la riqueza histórica y cultural se combina con la innovación constante. Este reconocimiento internacional también refuerza el papel de Lisboa como destino de excelencia y destaca la importancia de preservar su patrimonio”.

Quienes han visitado la ciudad en los últimos años han visto como se han ido rehabilitando diferentes edificios, cuidado en todos los sentidos el patrimonio histórico de la ciudad y haciendo que lugares como la Torre de Belém, el Monasterio de los Jerónimos o el Castillo de San Jorge se hayan convertido en visitas imperdibles en Lisboa, eso además del Paisaje Cultural de Sintra con su Palacio da Pena y la Quinta da Regaleira.

Torre de Belém, Lisboa | Pixabay

Pero estos premios no solo reconocen el patrimonio histórico de Lisboa sino también su modernidad, su ser de ciudad del S.XXI y no es la primera vez, es la segunda vez que la ciudad recibe este reconocimiento, el de Mejor Destino de Escapada Urbana, por parte de los World Travel Awards; ¿cuáles son las razones que convierten a esta capital europea en particular en un excepcional destino urbano? Es una de las más cálidas del continente europeo, grande pero no demasiado, con una oferta cultural más que interesante, con una infraestructura turística sólida y con una propuesta gastronómica realmente sabrosa… ¿Quién no querría visitar Lisboa?