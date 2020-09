Escápate al norte de Portugal

Para hablar del norte de Portugal hay que empezar, sin duda, por hablar de Oporto, una ciudad que es hoy Patrimonio Mundial y que pasa por ser la cuna de la nación portuguesa, el lugar donde nació; es además una ciudad famosa por su vino (ni se te ocurra visitarla sin colarte en alguna de sus bodegas para catarlo) y también por su arquitectura: la Catedral o la Iglesia de San Francisco son visitas obligadas para los amantes de la historia que cuenta la arquitectura, también la Casa de la Música y el Museo Serralves.

Oporto | Pixabay

Además resulta imposible hablar de Oporto, y del norte de Portugal entero, sin mentar al Duero, el río junto al que nace esta ciudad y que cruza el norte de Porgual desde su frontera con España hasta su desembocadura en el Atlántico; el Duero es navegable y por aquí verás incluso cruceros que atraviesan espectaculares zonas de viñedos en las que crecen las vides de las que se obtienen después tanto los vinos de Porto como los de Douro (denominaciones de origen de vinos portugueses).

Guimaraes | Pixabay

Dicen que es el norte de Portugal donde se conserva más y mejor la esencia de este país y por eso, puestos a escaparte a esta zona de nuestro país vecino, no puedes quedarte solo en Oporto, tienes que recorrer otras localides que te ayudarán a conocer mejor a nuestros vecinos ¿cuáles? Viana do Castelo, que pasa por ser una de las ciudades más bonitas el país y en la que degustarás el famoso bacalao que tan bien preparan los portugueses, es famosa por su vía ciclista fluvial y marítima y también por los bellos edificios que diseñaron aquí los mejores arquitectos de Portugal; Guimaraes porque, si la zona norte del país pasa ser cuna de la nación portuguesa (Oporto especialmente) no menos importante es esta localidad en la que nació el primer rey del país, Alfonso Enríquez, es Patrimonio Mundial según la UNESCO y no debes perder la oportunidad de descubrirla a vista de pájaro desde su teleférico.

Braga | Pixabay

¿Más rincones imperdibles del norte de Portugal? Braga, que es a un tiempo y a la vez una ciudad histórica (es de hecho una de las más antiguas del país) y una ciudad moderna y vital porque es una de las ciudades universitarias del país; claro que si hablamos de ciudades históricas no puedes perderte la localidad de Lamego, ya en pie en tiempos visigodos o Chaves, la localidad que incluso los romanos conocían por sus aguas termales.

