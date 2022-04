Capital del Turismo Rural 2022: Estos son los 10 pueblos que optan a ganar el concurso

Cada año, cuando llega la primavera, tiene lugar un pequeño concurso en el que varios pueblos, de menos de 10.000 habitantes, tratan de conseguir un título realmente espectacular. ¿A cuál nos referimos, exactamente? Al de ser nada más y nada menos que la Capital del Turismo Rural.

El próximo 12 de mayo, uno de ellos conseguirá hacerse con la victoria. Este concurso es organizado, anualmente, por la plataforma EscapadaRural.com. La votación se está realizando entre los internautas, después de que hace unos días se diera a conocer la lista definitiva de los 10 pueblos participantes tras haber recibido 200 solicitudes. ¡Vamos a descubrir qué propuestas podrían ser Capital del Turismo Rural 2022!

Blanca. Murcia | Imagen de Lionni, licencia de Dominio público

Blanca (Murcia)

Destaca, entre otras cuestiones, por tener diversas edificaciones que no dejan indiferente a nadie. Entre ellas encontramos la iglesia de San Juan Evangelista, así como el Castillo de la Blanca o la ermita de San Roque. Pero, a pesar de todo, lo que más llama la atención es su sorprendente casco antiguo. ¡Es sencillamente espectacular!

Cazorla. | Imagen de Luis Rogelio HM en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Cazorla (Jaén)

Es un pueblo verdaderamente mágico. No solamente sorprende por su gran cantidad de edificios de piedra, sino también por la gran cantidad de flores que podemos encontrar en sus balcones. Cazorla está en un sitio privilegiado, ya que está dentro del Parque Natural de las Sierras de Cazorla. Si decides visitar este municipio, no olvides descubrir el Castillo de las Cinco Esquinas, el de la Yedra, la Fuente de las Cadenas y, cómo no, las sorprendentes ruinas de la Iglesia de Santa María.

Chinchón | Dirección General de Turismo. Consejería de Economía e Innovación Tecnológica. Comunidad de Madrid en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Chinchón (Madrid)

No es ningún secreto que estamos ante uno de los pueblos con más encanto de la Comunidad de Madrid. Tanto es así que se ganó a pulso que en el año 1974 fuera declarado Conjunto Histórico Artístico. Si decides visitar Chinchón, tienes que conocer la Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, la Torre del Reloj, el Monasterio de los Agustinos o, incluso, el Castillo de los Condes, entre otras edificaciones. Cuenta con un gran atractivo pero, sobre todo, diversas actividades que harán que tu visita sea inolvidable.

Ciudad Real | Imagen de Virginia Torralba en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Este municipio está situado en un entorno privilegiado como es el Parque Natural de Cabañeros. Si eres de los que está pensando en hacer una escapada a este pueblo manchego, te recomendamos que visites tanto la Ermita de la Virgen de Fátima como la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Estamos completamente seguros de que te sorprenderá, ¡y mucho!

Esterri | Imagen de Capsella01 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Esterri d’Àneu (Lérida)

El nombre puede darnos pistas del lugar donde está enclavado: el Vall d’Àneu. Concretamente, viajamos hasta la comarca del Pallars Sobirà. Estamos ante un pueblo de carácter medieval, que se aprecia sobre todo en ese sorprendente puente que data del siglo XIII, así como la Iglesia de Sant Vicenç (siglo XV). ¡Absolutamente mágico, qué duda cabe!

Graus | Imagen de Basotxerri en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Graus (Huesca)

Estamos ante la capital de nada más y nada menos que la comarca de la Ribagorza. Tal es su espectacularidad y belleza que, desde el año 1975, es Conjunto Histórico Artístico. Llama poderosamente la atención por su casco antiguo, donde podemos encontrar el Puente de Abajo (que es medieval) así como algún que otro tramo de la muralla. ¡No te deja indiferente!

La Rioja | Imagen de LBM1948 en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Nieva de Cameros y Montemediano (La Rioja)

Un municipio verdaderamente espectacular, enclavado en un lugar privilegiado como es la comarca riojana del Camero Nuevo. Es más, tiene la ventaja de que está a tan solo 40 kilómetros de Logroño. Tiene mucho encanto, de hecho, en el año 2020 tan solo contaba con 81 habitantes. No puedes dejar pasar la oportunidad de ver, en primera persona, la Iglesia de San Martín (siglo XVII), la ermita de la Virgen del Collado (siglo XVIII) y, cómo no, las sorprendentes ruinas de su castillo.

Mallorca | Imagen de Chixoy en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Sinéu (Mallorca)

Está en justo en el centro de la isla balear, y cuenta con un gran número de kilómetros entre senderos y caminos. ¡Un destino perfecto para los amantes de la naturaleza! Además, debes saber que una de sus grandes señas de identidad es, sin lugar a dudas, el mercado de abastos que se realiza cada miércoles. No dejes de descubrir su casco antiguo, así como diversas edificaciones como la Iglesia de Santa María de Sinéu que sufrió un aparatoso incendio en 1505.

Tiedra | Imagen de GFreihalter en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Tiedra (Valladolid)

Es uno de los pueblos más conocidos y visitados de Valladolid, por su importancia a nivel histórico y cultural. Es imprescindible descubrir el espectacular castillo que data del siglo XII, que durante años se convirtió en la frontera entre los históricos reinos de León y Castilla. También es importante destacar, cómo no, la Iglesia de El Salvador (siglo XVI).

Tinajo | Imagen de Ivanhercaz en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Tinajo (Lanzarote)

Debemos situarnos al oeste de la isla canaria para descubrir este municipio. Si hay algo por lo que destaca es por ese paisaje volcánico derivado de diversas erupciones, como la de 1824. Uno de los principales atractivos, como no podía ser de otra manera, es el siempre sorprendente Parque Nacional del Timanfaya pero también debes conocer el Paisaje Protegido de La Geria, así como el Parque Natural de Los Volcanes. ¡Te sorprenderá, estamos seguros!

