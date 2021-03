Astorga es un pueblo antiquísimo cuya historia comienza en la época romana, de hecho Astorga antes que un pueblo fue un asentamiento militar romano; tras convertirse en asentamiento civil comenzó una época de prosperidad y éxito gracias a las minas de oro, fue conquistada por los moros y reconquistada por los Asturianos, acosada por Almanzor y parte esencial del Camino de Santiago, todo ello antes de ser ocupada, y posteriormente desocupada, por los franceses; y así llegamos hasta el S.XIX, momento de gran desarrollo de la industria alimentaria en la zona, especialmente en lo que al chocolate se refiere; y después de este pequeño repaso a la larga e intensa historia de Astorga seguimos sin saber por qué este pueblo, y la comarca de la qu forma parte, es el País de los Maragatos.

Y no es raro que no lo sepamos porque lo cierto es que no se sabe, hay teorías, eso sí, y alguna nos gusta especialmente, nos referimos a la que propone Laureano Rubio, catedrático de la Universidad de León: su explicación se basa en un hecho contrastado, esta zona de León fue zona de comerciantes y zona de paso del comercio, por aquí pasaban, y de hecho pasan todavía hoy, los productos de las lonjas gallegas camino de Madrid y ahí es donde encuentra el catedrático Rubio la explicación léxica del País de los Maragatos: en la ruta que va del mar (la costa de Galicia) a los gatos (como se conoce popularmente a los madrileños de cuarta generación en adelante): del mar a los gatos... ¡maragatos!.

Catedral | Pixabay

Ciertamente es una explicación un tanto rebuscada y desde una perspectiva lingüística apenas sustentada pero, dado que no está claro el origen del vocablo, no podemos dejar de tenerla en cuenta. Otras explicaciones a recordar tienen que ver con la época de la reconquista -mauri capti (moros capturados)- y con el rey astur Mauregato.

Más allá del origen de su nombre ¿qué es lo que no te puedes perder en Astorga, corazón de la Maragatería? además de sus ricas mantecadas y el lujo de meterte entre pecho y espalda un cocido maragato, el patrimonio de este bello pueblo leonés es más que notable y en él cabe destacar estos tres enclaves imperdibles para cualquier visitante:

Legado romano

De la época romana se conservan dos conjuntos termales y la muralla además de algún mosaico, los restos del foro romano y alguna domus (casa).

Detalle de la Catedral de Astorga | Pixabay

Catedral

Se trata de una imponente catedral levantada en honor a Santa María que, al haber sido su tiempo de construcción tan largo (¡siglos!) luce elementos neoclásicos, góticos, renacentistas e incluso barrocos.

Palacio Episcopal | Pixabay

Palacio Episcopal

Es sin duda la joya de la corona de todo el patrimonio de Astorga, se trata de un palacio diseñado por Gaudí y cuyas obras dirigió él mismo en los primeros años pero, tras la muerte del obispo que lo había contratado, con quien por otra parte lo unía una vieja amistad, renunció a la dirección de la obra y se desvinculó del proyecto pero, a pesar de eso, plantarte delante del Palacio Episcopal de Astorga y pensar en Gaudí es, sencillamente, inevitable, su arte y su magia envuelven este magnífico edificio.