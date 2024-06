7 lonjas que tienes que visitar en Galicia

La gastronomía en general y en particular los productos que vienen del mar son uno de los mayores atractivos de Galicia, no hay visitante de esta región española que no vuelva a casa con buen sabor de boca y confesando que ha comido como nunca; si estás hecho todo un foodie y te encanta viajar comiéndote tus destinos, en Galicia disfrutarás a lo grande porque lo harás no solo comiendo sino también descubriendo cómo llegan tus productos favoritos del mar al plato ¿cómo? Visitando las lonjas gallegas más espectaculares, claro.

Para, de entre todas las lonjas gallegas, quedarnos solo con 7 lo que hemos hecho es elegir las que están ubicadas en las zonas más turísticas, dicho de otro modo, seguro que al menos una de estas siete lonjas te quedará cerca si viajas a Galicia este verano ¿por cuál empezamos? Empezamos nuestra ruta por las Rías Bajas, subiendo hacia las Altas y A Costa da Morte hasta llegar al norte de la provincia de Lugo.

Pescados y mariscos | Pixabay

Portonovo

La lonja de Portonovo, muy cerca de la Marbella gallega (Sanxenxo) es una de las más recomendadas porque, al estar ubicada en una zona tan turística, su cofradía de pescadores se ocupa de acompañar a los turistas y mostrarles las actividades de la lonja con toda comodidad; podrás presenciar la subasta de pescado, en su mayor parte pescados azules y tomarte algo después en la cafetería de la lonja. Lo único que tienes que hacer es contactar con la Cofradía de Portonovo para reservar tu visita.

O Grove

Así como en la lonja de Portonovo mandan los pescados azules, en la de O Grove, como seguro imaginas, la especialidad es el marisco y la pesca de bajura; esta lonja es tan importante en lo que al marisco se refiere que es la que marca el precio del marisco en Navidad ¿por qué? Porque es la lonja de marisco más importante de toda Europa.

Como la de Portonovo, la lonja de O Grove cuenta con espacio para que los turistas puedan no solo ver los productos que llegan a la lonja sino la subasta; además, si no te conformas con ver la puja desde las gradas y quieres disfrutar de una visita guiada, puedes hacerlo contactando con Pescanatur O Grove, eso sí, ten en cuenta que en ese caso tendrás que madrugar porque te enseñarán incluso como llega el pescado el marisco a la lonja y como se pesa y etiqueta antes de la subasta (y eso sucede bien temprano).

Portosín

La Cofradía de Pescadores San Andrés de Portosín también organiza visitas turísticas a su lonja, ubicada junto al puerto y el club náutico de esta localidad; esta lonja está especializada, como la de O Grove, en la pesca de bajura y el marisco y cuenta con la particularidad de ser pionera en automatizar y digitalizar el proceso de subasta.

Muros

En la Cofradía de Pescadores de Muros también están encantados de que visitemos su lonja, nos permiten visitar su fábrica de hielo, la zona de pesaje y también la de subasta; ¿y qué suele llegar a esta lonja? Los productos estrella de la lonja de Muros son navajas, centollos y pulpo; es importante que tengas en cuenta que para visitar esta lonja es necesario contactar antes con la Cofradía de Pescadores de Muros.

Nécoras | Pixabay

Finisterre

La de Finisterre es una de las primeras lonjas gallegas que adaptó sus instalaciones para que pudiera ser visitada por los turistas; lo cierto es que esta lonja es todo un espectáculo, tiene incluso pantallas en las que podrás ver las diferentes especies que llegan a esta lonja e información sobre ellas ¿sobre qué especies? Mucho marisco… (también palangrero y longueirón).

Camariñas

La de Camariñas es la lonja del boquerón por excelencia, aquí la actividad empieza sobre las 6 de la tarde pero, al tratarse de una lonja de bajura, su actividad puede desarrollarse a lo largo de todo el día (y toda la noche…), según van llegando las embarcaciones a puerto; la lonja y el puerto son de las visitas obligadas e Camariñas, una localidad, además, famosa por sus delicados encajes realizados artesanalmente por las palilleiras.

Burela

Llegamos a Lugo, concretamente a la importante localidad de Burela que está a apenas 20 minutos de uno de los pueblos más turísticos de Lugo, el de Fox; la lonja de Burela estrenó en 2021 un sistema de subasta automatizado único en el mundo, te recomendamos que, si visitas esta zona de Galicia, no te la pierdas… Para disfrutar de una visita a la lonja de Burela podrás sumarte a las llamadas Rutas da Lonja que se organizan de lunes alrededor de las 7 de la tarde; reserva antes en Ruta do Peixe porque las visitas tienen las plazas limitadas y suelen llenarse…

¿Otras lonjas gallegas que podrías visitar? Seguro que echas de menos en esta lista dos de las más notables, la Vigo y la de A Coruña; si tienes más cerca la de Laxe o la de Ribeira, no lo dudes, también merecen mucho la pena.