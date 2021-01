5 destinos de trágicos romances de leyenda para una escapada de San Valentín

La verdad es que incomoda un poco pensar en leyendas trágicas en San Valentín pero ¿no dirías que visitar Verona y recordar allí a Romeo y Julieta es un plan romántico? y acabaron muertos... (así no tuvierno tiempo de descubrir cuán compatibles eran o no ¿no crees?); y es que las leyendas románticas suelen acabar mal por eso pasan a la historia y se recuerdan siempre, pro su componente trágico y porque ¿qué amor mayor puede haber que el que sucumbe a la muerte con tan de no desistir de sus anhelos románticos?.

Sin salir de España tenemos un buen número de lugares emblemáticos relacionados con grandes leyendas románticas y seguro que el primero que se te pasa por la cabeza es el mismo que a nosotros, Teruel... pero hay más, aquí tienes nuestros 5 favoritos.

Mural de Jorge Gay en el Mausoleo de los Amantes de Teruel | Imagen cortesía de la Fundación Amantes de Teruel

Teruel (Los Amantes de Teruel)

Teruel es una ciudad pequeña y preciosa que guarda importantes tesoros, el más notable de todos ellos, si hablamos de una escapada romántica, es sin duda el mausoleo de los Amantes de Teruel en el que yacen una pareja de desgraciados amantes... Se querían pero ella era rica y el pobre así qué el muchacho se marchó de la ciudad en busca de fortuna para regresar antes de 5 años y ser digno de su mano pero regresó al límite del tiempo establecido, el día que se cumplían los 5 años y día en el que su amada se casaba con otro por orden de su padre; él le pidió un beso, ella como mujer casada con otro se lo negó y el murió a sus pies... ella, arrepentida, fue a darle el beso antes de que fuera enterrado y sobre él murió. Una tragedia, sin duda... pero de puro amor.

Huerto de Calixto y Melibea | Imagen en Wikipedia, licencia: dominio público

Salamanca (Huerto de Calixto y Melibea)

Calixto y Melibea son personajes literarios y además este Huerto se inauguró en los años 80 así que no se trata de un lugar de leyenda y testigo de ninguna historia romántica sino de un bellísimo jardín mediterráneo inspirado en el que describe Fernando de Roja en su Tragicomedia de Calisto y Melibea (popularmente conocida como La Celestina). ¿Recuerdas la historia de esta pareja? Calisto se enamora perdidamente de Melibea pero ella no le corresponde ¿solución? recurrir a La Celestina... La cosa no salel mal porque Calisto consigue finalmente el favor de Melibea pero el lío y alboroto que montan sus criados y los de la Celestina es tal que Calisto sale a ver qué pasa y cae de una muralla y muere, Melibea ante tan triste acontecimiento se suicida. Es trágico, sí, pero es literario y contado de tal modo que es a la vez cómico.

Gómara | Imagen de Ricardo M. Navarro Vásquez en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 3.0

Gómara (La Promesa, leyenda de Bécquer)

Gómara es el pueblo de Soria en el que Gustavo Adolfo Bécquer ambienta una de sus leyendas más trágicamente románticas: se trata de la historia de Margarita y el conde Pedro, son amantes y antes de que puedan casarse él tiene que ir a la guerra... pero entrega a Margarita un anillo como muestra de su amor con la promesa de regresar y casarse con ella; pero el conde no regresa, se descubre la deshonra de Margarita y su hermano la mata para salvaguardar el honor de la familia; desde entonces al conde Pedro se le aparece una mano allá donde mira, además en la tumba de Margarita sobresale la mano en la que lleva el anillo... hasta que el conde Pedro regresa y se casa con ella, entonces la mano se hunde y Margarita descansa en paz.

El Pozo Amargo | Imagen de José Luis Filpo Cabana en Wikipedia, licencia: CC BY 3.0

Toledo (El Pozo Amargo)

¡Qué bella ciudad Toledo! ¡y qué de leyendas guarda! entre ellas una tan romántica como trágica, la que cuenta la historia de la hija de un rabino y un joven cristiano que se enamoran pero que saben que jamás podrán estar juntos porque el rabino no lo consentirá, de hecho se ven en secreto en los jardines del pozo para que no se entere pero siempre tiene que haber algún chivato. Y lo hubo. El rabino, ciego de rabia, mató al joven cristiano y su hija seguía acudiendo cada noche al que fuera el escenario de sus momentos más felices para llorar la muerte de su amado; lloraba cada noche en el pozo del jardín llenándolo con sus lágrimas y una noche creyó ver el reflejo de su amado en el agua... Y así se suicidó.

Gara y Jonay | Imagen de txenoo en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

La Gomera (Parque Nacional de Garajonay)

¡Qué buen destino la Gomera para una escapada romántica! ¿Sabías que tras la historia del Parque Nacional de Garajonay se esconde la leyenda romántica de Gara y Jonay? Gara era una princesa de la Gomera y Jonay un príncipe tinerfeño, se conocieron y se enamoraron, ante la negativa de la familia de ambos a permitir su unión huyeron juntos; pero ¿cómo esconderte en una isla pequeña como La Gomera? no tardaron en encontrarlos y ante la perspectiva de una separación se suicidaron juntos...

¡Vaya con el romanticimo! ¿verdad?.