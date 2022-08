3 planes perfectos para despedir el verano en Lloret de Mar

A Lloret de Mar le precede siempre su fama, una fama que no le hace justicia porque se limita a lo animado y fiestero que es este pueblo mediterráneo y olvida su riqueza histórica y natural que es, precisamente, lo más disfrutable de Lloret al final del verano; os proponemos tres maneras de hacerlo aunque podríamos proponeros 300, es más, dos de estas tres propuestas no son únicas sino que ofrecen a su vez varias actividades a cada cual más refrescante y divertida. Empezamos nuestros días de fin de verano en Lloret en los Jardines de Santa Clotilde y lo hacemos no solo porque son espectaculares sino también porque lo son tanto que fueron elegidos como parte de los escenarios de la serie recién estrenada La Casa del Dragón; de los jardines nos vamos al mar porque es ahí, en el Mediterráneo, donde queremos despedirnos del verano (en realidad no queremos pero es lo que toca...) y terminamos nuestra propuesta paseando porque al final del verano el calor afloja un poco y en Lloret hay magníficos caminos que recorrer.

Los Jardines de Santa Clotilde ¿sabías que son parte de los escenarios de La Casa del Dragón, precuela de Juego de Tronos?

Están en un acantilado entre Cala Boadella y la playa de Fenals y son unos jardines románticos de influencia italiana construidos hace poco más de un siglo; en ellos descubrirás bellas esculturas de mármol, terrazas superpuestas, caminos que se cruzan, rampas, escaleras, fuentes, estanques... y es que estos jardines tienen algo de laberínticos y mucho de belleza, de ahí que sean escenario de alguna de las escenas de La Casa del Dragón.

Jardines de Santa Clotilde | Imagen cortesía de Turismo de Lloret de Mar

Mediterráneo y más Mediterráneo... en kayak, buceando o practicando snorkel

Dándote un chapuzón y tomando el sol en la playa, disfrutando de rutas guiadas para toda la familia tanto practicando snorkel en la playa de Fenals, playa familiar del municipio por excelencia, como en kayak bordeando la Costa Brava. ¿Quieres más aventura? ¿más adrenalina? Prueba con el parasailing, o el bungee jumping a más de 70 metros de altura.

Rutas del Mar | Imagen cortesía de Turismo de Lloret de Mar

Los últimos días del verano son perfectos para recorrer tanto los Caminos de Ronda como el casco histórico de Lloret de Mar

Si lo tuyo es el senderismo seguro que no necesitas que te recordemos que los últimos días del verano, cuando el otoño se hace notar perezosamente, son ideales para practicarlo; en Lloret podrás hacerlo recorriendo los Caminos de Ronda, caminos que te llevarán a a las playas y calas de este municipio para que puedas despedir el verano de chapuzón en chapuzón y disfrutando de sus vistas desde los estupendos miradores de estos caminos. ¿Eres más de paseos históricos que de caminos naturales? Paséate entonces a placer por el casco histórico de Lloret y descubre su pasado indiano, también el modernista en la Casa Museo Can Font.

