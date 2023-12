Vota por el pueblo más bonito de España para viajar en Navidad 2023

Oficialmente la Navidad empieza el 25 de diciembre pero lo cierto es que son muchas las personas que aprovechan cada puente, fin de semana e incluso las vacaciones escolares (que empiezan el 23 de diciembre) para hacer algún viaje o escapada dentro o fuera de España.

Es por eso que cada año en Viajestic lanzamos el concurso para buscar el pueblo más bonito de España para viajar en Navidad y este 2023 no iba a ser menos. La semana pasada lanzábamos la primera fase del concurso, donde nuestros lectores tenían que enviar sus propuestas mandándonos su pueblo, municipio o localidad favorito (ojo, no ciudades, buscamos pueblos pequeños).

Y ahora que la primera fase ya a llegado a su fin, comienza la segunda fase: La votación. Nuestros lectores tendrán hasta el próximo 13 de diciembre para elegir a su pueblo favorito de entre todos los que aparecen en la lista que hemos elaborado con las propuestas que nos habéis enviado. Recuerda que si no has enviado tu pueblo preferido en las propuestas, no aparecerá en la votación.

¡Anímate y participa! El resultado se conocerá el 14 de diciembre y puedes votar en la encuesta de arriba hasta el 13 de diciembre. A continuación te dejamos las fechas del concurso al pueblo más bonito de España para visitar en Navidad 2023:

- Del 29 de noviembre al 6 de diciembre: Envío de propuestas (Finalizado)

- Del 7 al 13 de diciembre: Votación de los pueblos participantes (Activo)

- 14 de diciembre: Comunicamos el pueblo ganador