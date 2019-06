Vacaciones vikingas junto a las playas del sur de Suecia

La Riviera de Skåne (o Escania), al sur de Suecia y rodeada de naturaleza virgen, cuenta con dos ciudades medievales: Skanör y Falsterbo. Ambas se encuentran en la parte occidental de la alargada península de Falsterbo y son dos pequeñas joyas al suroeste de la región que se convierten en el centro de todas las miradas durante los meses más cálidos del año. La postal es perfecta, pues cuentan con playas kilométricas y dunas adornadas con pequeñas cabañas de madera de colores, sasetas tradicionales suecas con mucha historia que antiguamente se desmontaban en otoño, pero que hoy forman parte del paisaje. Además, la arena es muy blanca y fina y el agua, cristalina, ideal para el baño y los juegos de los más pequeños de la casa.

Pero, además de por su magnífica costa, Falsterbo es también famosa por ser el paraíso de los amantes del golf, ya que cuenta con el mejor campo de Escandinavia y uno de los mejores de Europa, en una ubicación privilegiada a orillas del mar.

Golf, playa... e historia. Porque, aprovechando que estamos en Escania, podemos visitar un lugar de ensueño para los niños: el museo vikingo Foteviken; además de la ciudad de Ystad, donde suceden las tramas del famoso detective Wallander; Lund, Malmö o el monumento megalítico de las Piedras de Ale.



El Foteviken es un museo de historia al aire libre, una auténtica ciudad vikinga reconstruida utilizando los materiales y las técnicas de la época, en base a restos arqueológicos e históricos encontrados. Aquí los más pequeños van a disfrutar de lo lindo, ya que se recrea la vida tal y como era hace más o menos mil años, con voluntarios que nos muestran en vivo y en directo como transcurría el día a día de los famosos vikingos e incluso creando auténticas batallas como en aquel entonces (pudiendo el público disfrazarse con los trajes de la época). Un viaje en el tiempo, en el lugar que fue escenario de una gran contienda en el año 1134.

Para los amantes de la novela negra, Kurt Wallander no es ningún misterio. Es el personaje protagonista de las novelas del escritor sueco Henning Mankell. Esta ficción transcurre en Ystad, una preciosa ciudad de casas medievales en colores pastel, construidas en madera y en callejuelas adoquinadas. Si eres un amante de este personaje de ficción, no te puede perder la Ruta Tras los pasos de Wallander, con todos los rincones que describen las novelas a tu alcance. Y no solo eso. Ystad es un lugar ideal para descubrir las tradiciones, los sitios históricos, los pueblos, las ciudades y la naturaleza de esta preciosa región de Suecia.

Muy cerca de Ystad se encuentran las Piedras de Ale, un espectacular conjunto megalítico de 67 metros de longitud. Lo forman unos curiosos bloques de granito alineados en posición vertical y en forma de barco. La tradición dice que bajo el monumento se encuentra enterrado el legendario rey Ale el Fuerte. Un monumento que fue levanado hace unos 1.400 años, más o menos hacia el final de la Edad del Hierro nórdica, en el año 600 d.C. Merece la pena hacer una parada en esta Reserva Natural, un lugar espiritual, rodeado de silencio que impacta por su belleza y te llena de energía. Mitos y leyendas rodean este monumento de 58 piedras que todavía hoy no sabemos para qué fue construido.

Escania es naturaleza en estado puro. Nada como descubrir sus exuberantes y frondosos bosques, las espectaculares costas rocosas de la zona noroeste, las campiñas interminables y las preciosas playas blancas kilométricas del sur. La Rivera de Escania tiene mucho que ofrecer; y la belleza de Suecia te cautivará.

Más información:

