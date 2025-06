The Dark Hedges: el túnel de árboles que apareció en Juego de Tronos

En el tranquilo campo del norte de Irlanda del Norte, lejos de los lugares más masificados por los turistas, se encuentra uno de los rincones más fotografiables del planeta: The Dark Hedges. Puede que su nombre, que se traduce como 'hayas oscuras', no diga mucho acerca de la belleza de este lugar. Pero lo cierto es que esta avenida de hayas que se extiende a lo largo de la carretera Bregagh, entre Armoy y Stranocum, ha cautivado a miles de viajeros.

En realidad, no es solo eso. Además, ha enamorado a fotógrafos, que se han acercado hasta allí con el firme propósito de capturar instantáneas de postal. Y también a directores y productores audiovisuales, que no han podido resistirse a sus encantos y han llevado a The Dark Hedges a la pantalla.

Sin ir más lejos, podemos decirte que esta avenida natural de hayas entrelazadas, que tiene sus orígenes en el año 1775, ha sido uno de los escenarios más memorables de la famosa serie de televisión Juego de Tronos. No es de extrañar, pues las copas de los árboles crean una especie de túnel de aspecto casi gótico que le venía que ni pintado a la trama.

No obstante, en The Dark Hedges no se llevan a cabo únicamente rodajes. También se hacen sesiones de fotos, algunas profesionales y otras caseras, porque los viajeros no pueden evitar detener el coche a un lado de la carretera e inmortalizar el paisaje de película que se extiende a su alrededor.

Para que sepas algo más acerca de él, te diremos que este espacio surgió a raíz de la construcción de la Mansión Gracehill. James Stuart construyó esta nueva casa hace alrededor de 250 años en honor a su mujer, y mandó también plantar más de 150 hayas a lo largo de la carretera de entrada a la vivienda.

Así pues, lo cierto es que The Dark Hedges es eso: una carretera rural flanqueada por decenas de hayas que se encuentran allí desde el siglo XVIII con el objetivo de generar una entrada majestuosa a la mansión. Hoy, sin embargo, se han convertido en un rincón de lo más popular en Irlanda del Norte y son muchas las personas que lo añaden a su itinerario por el país.

No nos extraña, todo hay que decirlo, porque las ramas de las hayas han crecido tanto que se entrelazan unas con otras, de un lado a otro de la carretera, dando forma a un túnel vegetal que además cambia de aspecto según la época del año y el momento del día en que se visite. A veces se cuelan rayos de sol; otras, todo está cubierto de niebla y hay un ambiente fantasmagórico.

De hecho, hay una leyenda que dice que el fantasma de una señora transita la carretera y va saltando de un árbol a otro. ¿Y quién es? No se sabe. Algunos piensan que se trata del espíritu de la hija de James Stuart; otros, que podría tratarse de una de las sirvientas de la casa, que murió de forma misteriosa.