Un sorprendente salto de agua a 1.120 metros bajo tierra

Si lo que os gusta a ti y a tu familia es viajar y descubrir lugares extraños, entonces Ruby Falls, cerca de Chattanooga, en el estado de Tennessee en los Estados Unidos, es una de esas visitas obligadas que no te puedes perder. Esta cascada subterránea de 145 metros de altura es una auténtica maravilla natural de enorme belleza. Iluminada con luces y efectos, la espléndida cascada adquiere una dimensión mágica y el lugar tiene mucho encanto. La aventura comienza con una visita guiada a la cueva, en la que vamos a poder ver diferentes formaciones y conocer más sobre su origen y su historia, y continua hasta llegar al salto de agua en lo más profundo de la montaña.Chattanooga es una histórica y bellísima ciudad con muchas atracciones para toda la familia, y Ruby Falls es una de ellas. Ruby Falls se encuentra dentro de la montaña Lookout. Estas cataratas son curiosamente propiedad de la familia Steiner de Chattanooga y son conocidas como una de las diez cascadas en cuevas más increíbles del mundo. Ubicada a unos 1.120 metros bajo la superficie terrestre, es la cascada más grande y más profunda de los Estados Unidos abierta al público. Cientos de litros de agua se precipitan por minuto sorprendiendo a los visitantes. Ruby Falls es uno de los destinos favoritos del Sudeste del país por su belleza y su ubicación en el interior de la montaña

Después de explorar la cueva, y para recuperarse de las emociones, los más pequeños pueden jugar en el parque, mientras los mayores difrutan de las espléndidas vistas desde la montaña desde un mirador situado en lo más alto. Junto a Ruby Falls, se encuentra el Parque de Adventure Course ZIPstream, un aérea para disfrutar en familia entre las copas de los árboles. Un desafío que incluye carreras de obstáculos suspendidos con escaleras, redes, pasarelas, puentes, túneles y tirolinas. La cueva y las cataratas se pueden visitar todos los días del año desde las 8h y hasta las 20h. Y si quieres algo más de aventura puedes optar por contratar una visita guiada al interior en la que solo vas a recorrer el camino a la luz de las linternas, todos los viernes desde enero y hasta mediados de septiembre y noviembre a partir de las 20h 30 y para grupos de más de 8 personas. Y una cosa más, si quieres que la experiencia sea perfecta, por qué no subir hasta la montaña de Lookout en el tren de pasajeros más inclinado del mundo. En funcionamiento desde 1895, Incline Railway es un monumento histórico nacional. Visita la sala de máquinas y los engranajes gigantes que lo ponen en movimiento y disfruta de la subida a través de la belleza natural que rodea la histórica Lookout Mountain.