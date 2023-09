Sigue los pasos de Eneas, el héroe de Troya

Troya, en Çanakkale, es el punto de partida de la Ruta Cultural de Eneas, el famoso héroe mitológico de la guerra de Troya e hijo de Afrodita (la diosa del amor), quien logró huir tras el desastre y llegar al Lacio (a Roma) donde se convirtió en e padre d ella civilización romana; así nos lo contó Virgilio en la Eneida.

La ruta no puede ser más mediterránea: de Troya nos lleva la isla de Delos y de ahí a Creta, bordea la Grecia continental, Albania, el sur de Italia y Sicilia hasta llegar a Cartago, en Túnez y terminar en Roma.

Detalle del yacimiento arqueológico de Troya | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Esta imponente ruta, registrada por el Consejo de Europa, cruza cinco países y visita 21 sitios arqueológicos entre los que se incluyen seis lugares reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: Troya, Butrint, Delos, el volcán Etna, Cartago y Cilento - Vallo di Diano; también cruza tres parques nacionales: los Montes de Ida, el Parque Nacional de Butrint y el Parque Nacional de Cilento - Vallo di Diano.

Troya, en el momento de su caída, es el inicio de esta historia literaria y mitológica que se convierte en una ruta cultural realmente espectacular por los lugares que visita y por sus ubicaciones, las costas mediterráneas que vieron nacer y hacerse a Grecia y a Roma, el origen mismo de nuestra civilización.

Montes de Ida | Imagen cortesía de Turismo de Turquía

Es verdad que recorrerla entera en un solo viaje no está al alcance de todo el mundo, en gran medida porque, como Eneas, habría que recorrerla en barco, ahora bien, lo que no es impensable es elegir el tramo que más te atraiga y recorrerla en diferentes viajes ¿quién no querría visitar lo que queda de Troya o de Cartago por no hablar de la costa del Lazio hasta llegar a la eterna Roma?.

Si eliges empezar por el principio, por Troya, no sólo gozarás de este sitio arqueológico (el lugar del que huyó Eneas) sino de otros tan notables como la ciudad de Antandros, cerca de Ballikesir, que fue donde Eneas construyó las naves en las que llegó a Roma y la antigua ciudad de Ainos que fue donde desembarcó con la intención de construir la nueva Troya.