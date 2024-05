El pueblo costero de Galicia que tiene playas vírgenes y calas de aguas cristalinas

Galicia es una región con una impresionante naturaleza, un entorno de cuento y un patrimonio que merece la pena visitar. Recientemente te hablábamos de la isla que tiene una de las mejores playas del mundo y ahora queremos hablarte de un bonito pueblo costero.

Se trata de Valdoviño, un municipio situado en la comarca de Ferrol que ocupa una franja costera desde la playa de Campelo hasta la entrada de la ría de Cedeira.

El principal patrimonio de Valdoviño son sus playas. En 25 kilómetros de litoral hay una oferta de lo más variada: desde los arenales más reconocidos, que ofrecen todo tipo de servicios hasta pequeñas calas vírgenes escondidas entre acantilados; desde arenas blancas y finas hasta rocas y grava; desde olas de campeonato hasta aguas mansas.

A continuación te dejamos algunas de las playas más interesantes de Valdoviño:

- Campelo: Una playa ventosa cercada por impresionantes acantilados y de arena blanca muy característica por sus grandes piedras.

- Meirás: se encuentra en mar abierto, en un hermoso escenario para observar las olas chocando contra los acantilados cercanos. De fuerte oleaje y abundantes corrientes, cuenta con numerosos servicios.

- O Rego: Para aquellos que deseen huir de la más masificada playa de Meirás, este arenal cercano refugia bajo su forma de doble concha un espacio pequeño y tranquilo, de arena blanca y fina.

- A Frouxeira: Referente histórico de las playas de la comarca, A Frouxeira consiguió la Bandera Azul ya en 1993. En sus tres kilómetros de largo alterna la zona semiurbana de la playa pequeña con otras mucho menos concurridas que llegan hasta el faro de A Frouxeira.

-Pantín (O Rodo): Reconocida en los cinco continentes tras más de un cuarto de siglo en el circuito mundial de surf, Pantín tiene un lugar para cada tipo de público. A mayores de su interés deportivos, entre los motivos está el río que llega hasta el mar bordeando la arena blanca y fina y que la hacen destino predilecto de padres con pequeños.

Qué ver en Valdoviño

La laguna de A Frouxeira es una de las joyas naturales de Valdoviño. Se trata de un humedal de gran valor medioambiental, un espacio de aproximadamente 1.700 metros de longitud por 500 de anchura, al lado de la playa de A Frouxeira y con una interacción regular con el océano, y en el que se juntan una flora y fauna muy interesantes.

Además de los espacios naturales ya visitados en otras secciones, Valdoviño cuenta con otras interesantes muestras naturales y patrimoniales. En esta lista se mezclan construcciones modernas con reliquias del pasado más antiguo, obras arquitectónicas religiosas y civiles, edificios públicos y privadas.

Algunos de los lugares que no puedes perderte son el pantano de As Forcadas, la Capela da Fame y la Capela do Porto, Casa de Joselito, Faro de A Frouxeira, la Iglesia de San Vicente o la Iglesia de Santa Eulalia, entre muchos otros.