¿Sabes dónde visitar los espectaculares paisajes de la serie Yellowstone?

Yellowstone, el rancho de los Dutton, es el rancho más grande de Estados Unidos y está, como sabrás si eres fan de la serie, junto al Parque Nacional Yellowstone y una reserva india; más allá de situarnos en Montana con la familia Dutton tal y como descubrimos capítulo a capítulo, ¿dónde podemos disfrutar de los paisajes de la serie? Dicho de otro modo ¿dónde se ha rodado la serie?

Yellowstone se ha rodado en dos de los Estados Unidos, Utah y Montana (junto al Parque Yellowstone que es inmenso, tanto que está ubicado en tres estados: Wyoming, Montana e Idaho); aunque es cierto que la serie transcurre principalmente en Montana, no sucede lo mismo con el rodaje: el rancho en sí, la casa de los Dutton, está en Montana, sí, pero eso es todo, la mayor parte del rodaje, especialmente de las primeras temporadas de la serie, se ha desarrollado en Utah.

Yellowstone | Pixabay

Seguro que lo primero que quieres saber es dónde exactamente está el Rancho Yellowstone, con la casa de los Dutton incluida, solo necesitas un dato para descubrirlo: este rancho existe en realidad pero no se llama Yellowstone sino que es el Rancho Chief Joseph y está, como te anticipábamos ya, en el estado de Montana. ¿Quieres pasar una noche en el rancho? Es posible… relativamente posible: alquilan habitaciones, sí, pero no en lo que queda de 2024 y tampoco admiten por ahora reservas para 2025 (¿cabe que el rodaje de la serie tenga algo que ver en ello?); lo que sí podrás hacer es cansarte de fotografiar el rancho, especialmente las grandes naves con la Y que tantas veces has visto en la serie.

Como a estas alturas seguro que ya sabes, los espectaculares paisajes naturales de la serie son los del Parque Nacional Yellowstone, un parque de grandes bosques, grandes praderas, zonas montañosas, valles… Por supuesto hay también otras localizaciones menores en pequeñas zonas rurales pero el Rancho Chief Joseph y el Parque Nacional Yellowstone son los lugares que sirven de telón de fondo tan espectacular como perfecto a toda la historia.

Yellowstone | Pixabay

Eles el primero de su clase en Estados Unidos, y en el mundo, pues fue reconocido como tal en 1872, es además Patrimonio de la Humanidad desde 1978; es un parque espectacular al que no le falta detalle natural alguno (lagos, cañones, ríos, cordilleras, géiseres… y una serie de televisión…). Una curiosidad:por el riesgo de la transmisión de enfermedades al ganado de los ranchos; claro que no solo viven los bisontes en Yellowstone, también hay alces, ciervos, osos negros, lobos, cabras montesas, antílopes, carneros de las Rocosas… Probablemente solo elpueda competir con Yellowstone en espectacularidad natural en Estados Unidos.