¿Sabes dónde se producen los mejores rones del mundo?

El ron es para muchos la bebida espirituosa del verano porque sólo pensar en esta dulce bebida nos transporta a playas paradisíacas en las que disfrutar de un mojito recién preparado. Y es que el ron es la bebida del Caribe por excelencia, ahora bien, ni en cualquier rincón del Caribe se produce buen ron y sólo el Caribe nos ofrece ricos rones. ¿Sabes de dónde vienen los mejores? A continuación te lo contamos ¿y por qué te lo contamos, precisamente, hoy? Porque hoy es 16 de agosto, Día Mundial del Ron.

Cuba

Empezamos nuestro viaje ronero por Cuba porque los rones de esta isla son de fama mundial ¿el más famoso de todos ellos? Probablemente el Havana Club; ¿quién ha visitado Cuba sin catar un mojito en la Bodeguita del Medio’ O un daiquiri como el que tanto gustaba a Ernest Hemingway (en La Habana sabemos que cató unos cuantos, concretamente en el Floridita…).

Puerto Rico | Pixabay

Puerto Rico

A Cuba le precede su fama como productor de rones ligeros pero Puerto Rico no se queda atrás ¿quién no ha oido hablar, sino catado en una y mil ocasiones, el ron Bacardí? Puerto Rico es, de hecho, el mayor productor de ron del Caribe y es popularmente conocido en el mundo ronero como Capital Mundial del Ron.

República Dominicana | Pixabay

República Dominicana

El tercer destino ronero de nuestra lista tenía que ser, por la fuerza de Brugal y Barceló, la República Dominicana; los rones producidos en esta isla tienen fama no tanto de ligeros como los de Cuba o Puerto Rico como de equilibrados, especialmente los añejos.

Jamaica | Pixabay

Jamaica

Si eres de ron pero no de mojitos, es decir, de ron fuerte, potente y aromático, pon rumbo a Jamaica porque es ahí donde encontrarás el ron a la medida de tu gusto, un Appleton Estate por ejemplo. (Nota: cuando decimos que los rones jamaicanos son fuertes no hablamos solo de sus notas de cata sino también de su graduación que no solo está por encima de la media sino que son de los de mayor graduación).

Venezuela | Pixabay

Venezuela

De Venezuela nos llega el Ron Diplomático y también el Santa Teresa, rones añejos, suaves y etiquetados siempre como rones premium. Una curiosidad acerca del ron venezolano: se cree que los primeros rones del mundo se produjeron aquí, y eso a pesar de que la caña de azúcar no es originaria de América sino que la llevó Cristobal Colón al otro lado del charco en su segundo viaje a ‘las Indias’.

Barbados | Pixabay

¿Otros lugares famosos por su ron? Los hay, y algunos cabe que te sorprendan porque seguro que has oído hablar del ron guatemalteco o del de Barbados e incluso de Haití pero ¿sabías que en lugares tan ajenos y lejanos de El Caribe como la India o Filipinas también se produce un buen ron? Y en las Islas Fiji y en Mauricio.