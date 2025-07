Por qué es buena idea visitar Cee en verano

Y es que en verano Cee nos enseña su mejor cara, nos permite disfrutar de sus playas y de otras que están a tiro de piedra de esta localidad, también podemos gozar como nunca del senderismo porque en A Costa da Morte el verano es agradable, no ardiente, la gastronomía es un escándalo, las opciones de turismo activo se multiplican por momentos y, además, aun siendo un pueblo pequeño y sin ser una de las puntas de lanza del turismo de masas en Galicia, Cee se anima sobremanera en verano con sus pequeños festivales, sus mercados y sus terrazas de verano.

Y, por si todo esto fuera poco, en Cee podemos disfrutar de dos experiencias realmente espectaculares: las lágrimas de San Lorenzo (perseidas) para los que disfrutan mirando al cielo y esperando la lluvia de estrellas, y el mar de ardora para quienes no logran apartar la vista del mar ni al caer la noche.

Las mejores playas de Cee

Playa de Gures | Imagen cortesía de Turismo de Cee

La playa de Estorde, entre Cee y Corcubión, es paradisíaca por su arena blanca y sus aguas tranquilas, es de fácil acceso y nos permite disfrutar de estupendas vistas de la ría de Corcubión, además hay aparcamiento y chiringuito cerca ¿qué más se puede pedir?. La playa de Gures es perfecta para disfrutar de paseos al atardecer y la de Lires, en la desembocadura del río del mismo nombre, es grande y pintoresca, perfecta para el surf y los paseos junto al mar y también para ver atardecer, (dicen que aquí se disfruta de uno de los atardeceres más bonitos de Galicia).

Si quieres más playa recuerda de la que O Ézaro, cerca de la famosa cascada del Ézaro, y la de Carnota, considerada una de las mejores playas de España, están muy cerca.

Las mejores rutas para caminar

Monte Pindo | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Si algo no falta en Cee y sus alrededores son rutas para caminar a placer: puedes optar por la ruta que une Cee y Lires por la costa, es fácil, de unos 10 kilómetros y pasa tanto por estupendas calas como por miradores naturales impresionantes; otra opción es la ruta de la Fervenza do Ézaro, más corta incluso que la anterior (entre 2 y 5 kilómetros en función del recorrido que elijas) y también fácil además de espectacular, no en vano nos lleva a la única cascada de Europa que desemboca directamente en el mar. Otra ruta fácil es la senda costera que une Cee, Corcubión y Estorde; es una ruta muy fácil, un paseo de unos 5 o 6 kilómetros que termina en el estupenda playa de Estorde.

¿Más opciones? Las hay, la subida al Monte Pinto (el Olimpo de los Celtas) es una de ellas pero ten en cuenta que es de dificultad de moderada a alta aunque no larga (unos 8 kilómetros entre ida y vuelta): es una ruta rocosa, famosa por sus vistas espectaculares y sus vínculos con la mitología gallega. Otra ruta exigente es el tramo del Camino De Santiago en su etapa de Cee a Finisterre, son 15 kilómetros que van desde Cee hasta el fin del mundo…

Patrimonio artístico

Cee no Camiño | Imagen cortesía del Ayuntamiento de Cee

Dicen de Cee que es la joya patrimonial de A Costa da Morte y la culpa de este título no oficial la tienen esculturas como la figura de la Piedad en el Campo do Sacramento, el Monumento al Camino De Santiago free el museo Fernando Blanco de Lema, el Monumento a las Ballenas muy cerca del Santuario da Nosa Señora da Xunqueira, e monumento a Fernando Blanco de Lema, gran impulsor de la educación en esta villa que lo fue ballenera, o el monumento a la Mujer Trabajadora en la Plaza del 8 de marzo y la más reciente escultura de la localidad, la Peregrina de Cee.

La lluvia de estrellas

Astroturismo en el Monte Banle | Imagen cortesía de Turismo de Cee

Si las nubes lo permiten, y en verano no sería raro que así fuera, entre los días 11 y 13 de agosto la lluvia de estrellas caerá sobre Cee y, si estás en esta bonita localidad gallega, te recomendamos que, una vez anochezca, te dirijas a uno de estos cinco lugares para disfrutar de las perseidas plenamente: la cala de Caneliñas, el monte Banle, el mirador de Gures, la playa de Estorde o la de Lires.

El mar de ardora

Mar de ardora en la playa de Estorde | Imagen cortesía de Turismo de Cee

Pues sí, en Cee también podrás maravillarte ante el fenómeno conocido como mar de ardora, verás brillar el mar por la acumulación de noctituca que es un organismo marino que se alimenta de microalgas que proliferan durante el verano en la costa y que tienen la habilidad de iluminarse como hacen las luciérnagas en la tierra ¿resultado? El mar brilla… ¿la mejor playa de Cel para disfrutar de este espectáculo? La de Estorde y también la de Gures.