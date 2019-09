Cuando viajas a Australia no lo haces como quien se aventura a una escapada, ni tan siquiera para pasar una semana, necesitas al menos dos para que el largo viaje hasta nuestras antípodas te permita conocer un poco del inmenso país que es Australia; necesitarás vuelos internos para moverte de costa a costa, recorrerás Sidney, Melbourne, Perth, Camberra… tendrás que renunciar a algunas visitas porque no encontrarás el modo de que toda Australia te quepa en 15 días pero a lo que no renunciarás de ninguna de las maneras es a visitar Queensland, su barrera de coral y sus playas de escándalo (whitheheaven beach) y en Queensland hay una ciudad que no te puedes perder: Brisbane.

Brisbane es una ciudad sin playa aunque las más cercanas están a menos de una hora del centro, es también una de las ciudades más jóvenes de Australia y una de las más pobladas y es, sin duda, una ciudad de visita obligada en nuestras antípodas en la que descubrirás, entre otros rincones magníficos los que hoy te anticipamos aquí:

South Bank | Pixabay

South Bank

es uno de los barrios más espectaculares de la ciudad y también uno de los más visitados por su playa artificial que es una de las más bellas y famosas del mundo, cuentan también con senderos para pasear junto al río y un buen número de parques y zonas infantiles.

En South Bank encontrarás también las grandes letras de BRISBANE que te recordarán al IAMSTERDAM de Holanda.

Kangaroo Point | Pixabay

Kangaroo Point

es otros de los barrios de Brisbane que no te puedes perder especialmente por la noche, las mejores vistas de la ciudad se disfrutan desde aquí.

Story Bridge | Pixabay

Story Bridge

la de este puente es una de las imágenes más emblemáticas de Brisbane y no es para menos, se trata de uno de los 3 puentes que existen en el mundo que podrás escalar, las vistas desde aquí son magníficas tanto hacia la ciudad como hacia las montañas Glasshouse.

Jardín Botánico | Visit Brisbane (Turismo de Brisbane)

Jardín Botánico

Brisbane es una ciudad llena de parques pero su Jardín Botánico es, sin duda, el más representativo de todos ellos, inaugurado allá por el año 1825 está cerca de cumplir su segundo siglo de vida y en su interior descubrirás árboles milenarios y una muestra de la rica fauna y flora australiana.

Ayuntamiento y museo de Brisbane | Pixabay

Ayuntamiento y museo

No podrás dejar de pasear el centro de Brisbane y descubrir sus centros comerciales y su vida cosmopolita y callejera, pero tampoco olvides visitar el ayuntamiento de la ciudad y su museo más importante, de arquitectura clásica y llamativa se viste según la ocasión y cabe que descubras la torre del reloj iluminada en cualquier color en función de las fechas y celebraciones del momento.

Koala | Pixabay

Lone Pine Sanctuary

Es el zoo de la ciudad y te encantará visitarlo porque no se trata de un zoo al uso sino de un lugar cuya función es la de cuidar a las especies en peligro de extinción para asegurar su continuidad, te enamorarás de los koalas.

Noria Brisbane | Visit Brisbane (Turismo de Brisbane)

La noria de Brisbane

¿recuerdas la famosa noria de Londres? Brisbane también tiene la suya…