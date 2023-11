¿Qué cruceros fluviales puedes hacer por Europa?

Cada vez son más las personas que deciden viajar haciendo un crucero. Esto permite no solamente disfrutar de todas las comodidades y servicios del barco, sino también conocer varios destinos, en ocasiones de varios países, en unos pocos días. No obstante, no todos los cruceros van por el mar, sino que existen también los cruceros fluviales.

Es de ellos, de los cruceros fluviales, de los que vamos a hablar a continuación. Y es que por si no lo sabías, los hay a montones. Algunos te llevan a descubrir un trocito de una ciudad, a veces de noche para contemplar sus monumentos iluminados. Pero otros te permiten descubrir varios destinos de una sola vez.

Crucero fluvial por el río Rin

Los cruceros por el río Rin son de lo más completos. ¿Qué te parece la posibilidad de pasar 5 o 6 días a bordo de un barco y descubrir las capitales del romanticismo alemán? Estrasburgo, Mannheim, Heidelberg, Eberbach, Heilbronn, Lauffen y Stuttgart son algunos de los lugares donde atracan los barcos. Pero además, también los hay que te llevan a otros países. Así, puedes escoger uno que termine su recorrido en Ámsterdam?

Holanda | Pixabay

Crucero fluvial por los canales de Bélgica y Holanda

También es una gran experiencia recorrer Bélgica y Holanda flotando sobre sus canales. Una bella manera de ver campos de tulipanes, viejos molinos y ciudades monumentales como Brujas.

Danubio | Pixabay

Crucero fluvial por el Danubio

Otra posibilidad que deberías valorar si deseas adentrarte en el mundo de los cruceros fluviales es la de navegar por el Danubio. Y es que esto te permitirá conocer magníficas ciudades como Budapest, pero también pasar por puertos de ciudades de Austria o Eslovaquia.

Sena | Pixabay

Crucero fluvial por el río Sena

¿Quién no ha soñado alguna vez con ver París desde el famoso río Sena? Pues si optas por hacer un crucero fluvial por este río, podrás conocer además otros destinos como Honfleur o las costas de Normandía.

Praga | Pixabay

Crucero fluvial por el río Elba

Desde Alemania hasta la República Checa, de Berlín a Praga. ¿Qué te parece descubrir estas ciudades y, por supuesto, algunas más, a bordo de un crucero? Pues si te gusta la idea, también te gustará saber que si te decides por un crucero por el Elba también podrás visitar Ámsterdam, pues los hay que también pasan por los canales del Norte.