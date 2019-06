Punta Cana, playas paradisíacas y golf en República Dominicana

Punta Cana es el mayor destino turístico de la República Dominicana. En la provincia de La Altagracia más de 50 kilómetros de playas de arenas blancas, aguas cálidas y cristalinas y exuberantes cocoteros, se han ganado a pulso el título de mejores playas del mundo. En Punta Cana encontrarás resorts perfectos para tus vacaciones, en familia o en pareja. La gran infraestructura hotelera unida a las facilidades del aeropuerto internacional Punta Cana, situado estratégicamente, y las opciones de excursiones y actividades en la zona, hacen de Punta Cana, el destino ideal para divertirte al ritmo del merengue y la bachata. Las playas de Punta Cana son, sin lugar a dudas, las más bonitas de la República Dominicana. Las hileras de cocoteros, la arena blanca y fina, el agua transparente y su aspecto salvaje, son lo más aproximado de la imagen que todos tenemos de lo que es el paraíso soñado. Entre las numerosas playas de esta zona, Playa Bávaro, es una de las más famosas y espectaculares. Declarada por la UNESCO como una de las mejores playas del mundo por su blanquisima y fina arena y sus cristalinas aguas forma parte de lo que se ha denominado La Costa del Coco, que se extiende cuarenta kilómetros ininterrumpidos. En esta costa de Bávaro se han instalado personajes famosos como Julio Iglesias o el modisto Oscar de la Renta, que han construido aquí sus mansiones. Pero hay más, otras playas como Playa Rincón considerada una de las 10 mejores playas del Caribe, una playa casi virgen de gran belleza por su agua transparente y sus densos palmerales. Playa El Cortecito incluida en la “Costa del Coco”. Las Terrenas una de las playas más valoradas, por su aspecto salvaje, poco explotada y tranquila. Playa Arena Gorda una continuación de la famosa Playa Bávaro o Playa Limón un tramo de 3 kilómetros muy tranquilo, con un impresionante bosque de cocoteros. Punta Cana como destino es excepcional, numerosas actividades como navegar en catamaranes, bucear o practicar snorkel o buceo ocuparan parte de tu tiempo. Pero es que además, Punta Cana, esconde tesoros que no te puedes perder. Puedes explorar un sendero ecológico dentro de un bosque denso con orquideas, helechos, bromelias y especies endémicas. Cruzar un puente con una vista panoramica del Farallón y de pronto descubrir que este bosque esconde el Hoyo Azul, un impresionante cenote de agua color turquesa a los pies de un acantilado de 65 metros de altura. Visitar el Parque Ecológico Ojos Indígenas en el extremo sur de Punta Cana, con más de 500 especies de plantas exóticas en senderos que serpentean alrededor de 11 lagunas naturales. O visitar Isla Saona, un auténtico paraíso y la excursión más solicitada. En la isla hay kilométricas playas vírgenes de una arena blanca y fina, rodeadas de millares de cocoteros y es el hábitat de numerosas especies, aves y tortugas de carey, mantíes, cotorras verdes entre otras. Un lugar para amantes del submarinismo y el snorkel, con manglares y playas de postal caribeña. Pero los que realmente están de enhorabuena, son los amantes del golf. Punta Espada Golf Course, un magnífico campo al lado del mar. Hard Rock Golf Club Cana Bay, 18 hoyos de golf de campeonato diseñado por el grupo del jugador Jack Nicklaus. Un campo de impresionantes paisajes con flora y fauna local. Iberostate Bavaro Golf & Club impresionante campo de golf con todas las comodidades. Corales Golf Course, considerado como el mejor campo de Punta Cana. La Cana Golf course con tres recorridos distintos en un paisaje impresionante o el Barcelo Lakes Golf Course un campo para perderle el miedo al agua, con muchos obstáculos y diversión. El paraíso de playa, pero también para los amantes de este deporte. En Punta Cana encontrarás el resort perfecto para tus vacaciones, en familia o para disfrutar del mejor golf, de luna de miel, o con amigos. La República Dominicana es un destino perfecto, alegre, divertido y con mucho merengue que bailar.