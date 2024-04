Parques bonitos de Londres que debes visitar más allá de Hyde Park

No hay lugar a dudas: el parque más famoso y visitado de Londres es Hyde Park. No hay una persona que viaje a la capital inglesa y no se pierda durante un buen rato por el interior del recinto. Pasear por sus senderos, hacer un picnic junto al lago, montar en una barca o alimentar a las ardillas que viven allí son planes de lo más atractivos. Sin embargo, Londres es una ciudad muy grande y allí hay muchos otros parques que también son muy bonitos.

Cascada en Holland Park. Londres | Pixabay

Holland Park

Por ejemplo, podríamos hablar del Holland Park. Se trata de un parque dividido en varias zonas, aunque quizá la más original y bella sea esa en la que se sitúa el Jardín Japonés. Tiene los elementos típicos de estos jardines: plantas, una cascada, un riachuelo y un puente para cruzarlo. Pero a lo largo de sus 22 hectáreas, el Holland Park tiene mucho más por descubrir: un campo de críquet o un ajedrez gigante son algunas de ellas.

Regent's Park. Londres | Pixabay

Regent's Park

Otro de los parques más bonitos y grandes de Londres es Regent 's Park. Su parte más cuidada es la de los Queen Mary 's Gardens, pero en realidad son 2 kilómetros cuadrados de recinto ajardinado que merece la pena conocer. Hay jardines florales, está el zoo, hay una mezquita llamada London Central Mosque o también el Open Air Theatre. Lo mejor es recorrerlo con calma y descubrirlo todo poco a poco.

Pagoda en Battersea Park. Londres | Pixabay

Battersea Park

Puede que este parque sea menos conocido no solo que el Hyde Park, sino también que los dos que acabamos de nombrar. Pero eso no lo hace menos bonito, sino que simplemente lo hace ganar en tranquilidad. Está situado a orillas del río Támesis y en su interior esconde muchos espacios verdes y algún que otro monumento.

Greenwich Park. Londres | Pixabay

Greenwich Park

¿Eres de los que disfruta de buenas vistas? Entonces puedes elegir visitar el Greenwich Park, desde donde podrás disfrutar de un rato de descanso con vistas al Támesis y a los altos edificios de la ciudad. Se trata de uno de los mayores pulmones verdes de la capital de Inglaterra y fue declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 1997. Además, desde allí podrás acceder al famoso Real Observatorio de Greenwich.