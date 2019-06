Nueva York se viste de magia en Navidad

No hay otra época de vacaciones mejor en todo el año para visitar la ciudad de Nueva York que la Navidad. Y es así, porque si hay algo en lo que se vuelcan los Estados Unidos, es en decorar y vivir el espíritu navideño como nadie. Toda la ciudad se vuelca en ofrecer la mejor experiencia a todo aquel que decida visitarla. Los hoteles de la ciudad, las atracciones, los restaurantes y las tiendas se visten de luces y adornos, y la imagen que proyectan es romántica y mágica.

Dese luego, los amantes de la Navidad descubrirán aquí su paraíso. Además las celebraciones estarán presentes en los cinco distritos de la ciudad. En Nueva York siempre hay cosas que ver, actividades que hacer, tiendas dónde comprar, establecimientos en los comer, y hoteles en los que alojarse en estas fechas tan señaladas.

Macy's Thanksgiving Day Parade,un desfile en el que las calles de llenan con inmensos globos de helio, actuaciones musicales, bandas de música recorriendo las calles, y apariciones de algunas celebrities. La fecha es el 24 de Noviembre, y marca el pistoletazo de salida.

A continuación, se celebra la ya mundialmente famosa ceremonia de encendido de las luces del árbol de Navidad del Rockefeller Center. La cita es el día 30 de noviembre, y el árbol permanecerá encendido hasta el 7 de enero.

The Rockettes vuelven del 11 de noviembre al 2 de enero con el espectáculo Radio City Christmas Spectacular. Una producción deslumbrante que no te puedes perder, con nuevos números de baile, trajes extravagantes, y sin dejar de lado la parte más tradicional, la que más gusta a los fans. Durante la época de Navidad, las Rockettes han protagonizado cinco espectáculos al día, los siete días de la semana durante los últimos 77 años. Acercate a ver su famosa patada hasta la altura de los ojos al unísono en una línea de coro, uno de sus hits al final de cada representación.

Y si te gustaría ver al famoso Ballet de Nueva York, desde el 25 de noviembre y hasta al 31 de diciembre esta compañía presenta, de George Balanchine, uno de los clásicos de la Navidad neoyorquina.

solo puedes disfrutarlo en esta época del año. Se lleva a cabo del 1 al 31 de diciembre y desde luego, no te dejará indiferente. Si quieres ver algunas de las luces de Navidad más extravagantes y fantásticas del país, es necesario acercarse al Dyker Heights de Brooklyn, también conocido como "Dyker Lights." Más de 100.000 personas pasan por allí cada año para ver cómo decoran sus hogares con luces de Navidad los que viven allí. No hay nada más increíble, y si viajas con los más pequeños, alucinarán con los soldados de juguete de casi 10 metros y las escenas de la natividad. Las luces de Navidad más locas de la ciudad.

El apreciado Holiday Train Show del New York Botanical Garden celebra su 25 aniversario este año. El Cyclone de Coney Island, el Wonder Wheel y el Ed Koch Queensboro Bridge hacen su debut a modo de maquetas junto con otros 150 icónicos edificios que forman la ciudad por la que circulan los trenes. A los más pequeños, y a los mayores les encantará. íEl Holiday Train Show comienza a rodar el 19 de noviembre y lo hace hasta el 16 de enero.

Una clásica tradición de las fiestas continúa con el 13th Annual St. George Theatre Christmas Show desde el 9 al 11 de diciembre. A dos pasos del ferry de Staten Island, en esta producción de dos horas participan unos 100 actores y una orquesta en directo, arropados por un decorado ambientado en Navidad con escenas del Polo Norte rodeado por los barrios de Staten Island.

Los visitantes podrán disfrutar de una o varias de las muchas pistas de patinaje sobre hielo al aire libre abiertas durante las vacaciones como la famosa pista de Rockefeller Center, la pista Wollman en Central Park, la de Brookfield Place y la de Bank of America Winter Village en Bryant Park

El Louis Armstrong House Museum, un referente nacional histórico, es el anfitrión anual de los tours de la temporada navideña, y presenta una grabación de “Twas the Night before Christmas” cantada por Louis Armstrong desde el 1 al 31 de diciembre. Y el ganador de un Récord Guinness Mundial Gingerbread Lane en el New York Hall of Science vuelve del 11 de noviembre al 15 de enero asombrando con sus casas y estructuras de jengibre. Y como curiosidad, en el Grand Army Plaza de Manhattan y de Brooklyn podrás ver un encendido especial de menorá, o candelabro judío, cada día desde el 25 y hasta el 31 de diciembre.

Si quieres vivir una Navidad de ensueño, nada como hacerlo en la ciudad de los rascacielos.

