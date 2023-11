6 animales que solo encontrarás en Australia

Australia es un país rodeado de agua, concretamente por los océanos Pacífico e Índico, y no comparte frontera terrestre con ningún otro país. Así, está aislado y, quizá por eso, viven allí animales que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Algunos de ellos son conocidos, pero otros son animales raros de los que quizá no habías ni oído hablar. A continuación, te damos detalles de algunos de ellos.

Wallaby

Los wallabies son familiares de los canguros y habitan en zonas templadas y fértiles de Australia. Así, si quieres ver a estos animales puedes acercarte a puntos como la Cordillera Fliners, situada en Byron Bay, o a parques naturales como los de Namadgi y Freycinet.

Koala | Pixabay

Koala

Mucho más conocidos que los wallabies son los koalas, unos animales con pinta de mimosos que se pasan la mayor parte del tiempo durmiendo y que viven de manera natural en los bosques de eucalipto del sureste y el este de Australia.

Wombat | Pixabay

Wombat

Por su lado, el wombat es un animal que pertenece a la familia de los marsupiales y que puede alcanzar los 35 kilogramos. Todas las especies de wombat habitan en Australia y viven repartidas en madrigueras construidas en pastizales, bosques y montañas. Por ejemplo, en las Blue Mountains. Eso sí, debes tener en cuenta que avistarlos no es para nada fácil.

Ornitorrinco | Imagen de Klaus en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 2.0

Ornitorrinco

El ornitorrinco es un animal endémico de Australia y Tasmania y está considerado como uno de los más raros del mundo. ¿Por qué? Para empezar, porque es mamífero y pone huevos. Después, porque es una especie de castor con pico de pato. Para verlos, puedes mirar en riachuelos del Parque Nacional de Tidbinbilla, por ejemplo.

Equidna australiano | Imagen de Gunjan Pandey en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Equidna australiano

El equidna australiano es un animal mamífero que, aunque parece un erizo, no lo es. Es conocido también como equidna de hocico corto, tiene púas y pelo y, además, cuenta con una lengua muy larga que le sirve para cazar hormigas y termitas sin darles tiempo a escapar. ¿Dónde puedes verlos? Pues en Kangaroo Island, siempre que te acompañe la suerte.

Lobo marino australiano | Imagen de Bries en Wikipedia, licencia: CC BY 2.5

Lobo marino australiano

Para acabar, vamos a hablarte del lobo marino australiano, un animal que se encuentra en nueve islas entre Tasmania y Victoria (Australia).