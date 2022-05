Japón permite la entrada de turistas pero con unas condiciones extremas y casi imposibles

Desde hace ya varios meses casi todos los países del mundo han abierto sus fronteras para turistas, incluso algunos de ellos con ninguna o casi ninguna restricción como es el caso de Dinamarca o Reino Unido, entre muchos otros.

Además, como podrás recordar, la mascarilla ya no es obligatoria en la mayoría de ellos, como es el caso de España, que se retiró el pasado 19 de mayo en exteriores e interiores, salvo en algunos casos como centros de salud o residencias de mayores.

Sin embargo, hay un país que lleva desde la llegada de la pandemia con la prohibición de permitir la entrada a turistas y ese es Japón. Pero ahora el Gobierno ha anunciado que abre las puertas al turismo, pero con unas condiciones extremas y prácticamente imposibles.

Tal y como revela el medio Preferente, los permisos para visitar el país sólo abarcan a unos cincuenta viajeros, totalmente vacunados, para recorridos organizados, uno en Tochigi y otro en Nagano. Los afortunados que estén entre estos grupos tienen que llevar siempre mascarilla y estar bajo vigilancia constante.

Además, los turistas solo podrán proceder de Estados Unidos, Australia, Tailandia o Singapur, ni uno de Europa, y un máximo de 15 grupos de 4 turistas cada uno. Y en total, a lo largo de todo el mes no podrá haber más de 20 mil visitantes.

Lo que parecía una buena noticia se ha convertido en misión imposible y ante las quejas del sector turístico el gobierno ha manifestado que la activación de estas primeras visitas se trata de un test de prueba. Además, el Gobierno no ha ofrecido fechas exactas de cuándo se reestablecerá el turismo "normal" pero se sabe que a partir de junio no será necesario someterse a cuarentenas al entrar al país, independientemente de si están vacunados o no.

