El evento de turismo activo y de aventura más importante del mundo se celebrará en Japón en 2023

En 2021 Hokkaido iba a convertirse en algo así como la capital del Turismo de Aventura pero la pandemia truncó sus planes; el evento se celebró pero sólo virtualmente y aunque esta isla del archipiélago japonés se presentó al mundo como la meca del turismo activo y de aventura, con los viajes congelados por la pandemia y el país cerrado a cal y canto (de hecho lo está todavía ahora...) solo pudimos intuir cuán espectacular puede ser Hokkaido para los amantes de los viajes cargados de adrenalina; para resarcirse de aquello y con tiempo por delante para que la pandemia se diluya del todo en el pasado, Hokkaido se prepara para albergar de nuevo el Congreso Mundial de Turismo de Aventura, esta vez sí, presencialmente: será del 11 al 14 de 2023.

Hokkaido | Imagen de Hokkaido Turism Organization, cortesía de JNTO

Durante los días que dura el evento serán los profesionales del sector quienes descubrirán in situ la espectacular oferta de aventura no solo de Hokkaido sino de todo Japón para después contarla a quienes quieran vivirla pero ¿por qué en Hokkaido? cabe que te estés preguntando... Y no hay una razón para responder a esta pregunta sino un buen puñado de ellas aunque la primera es, sin duda, la naturaleza de esta isla y su clima: las montañas, los valles, los lagos y las costas de Hokkaido son el lugar perfecto para la práctica del deporte de aventura, desde el más tranquilo como la práctica del senderismo o el kayak a deportes de riesgo.

Hokkaido | Imagen cortesía de JNTO

La de Hokkaido es la prefectura más al norte de Japón y en invierno se convierte en el paraíso de los amantes de los deportes de invierno; aquí se viene a esquiar, a disfrutar de excursiones con raquetas por la nieve, paseos en trineo y por supuesto a vivir el Festival de la Nieve de Sapporo; claro que no siempre es invierno, en verano son los parques nacionales los que atraen la atención de los turistas más aventureros por sus lagos, ríos y montañas en los que disfrutar del senderismo, del ciclismo de montaña, el rafting, piragüísmo... y del inmenso placer de bañarte en aguas volcánicas.

Hokkaido | Imagen de Hokkaido Turism Organization, cortesía de JNTO

¿Te mueres por llegar a Hokkaido? Este año, dado que el país todavía no está abierto al turismo salvo contadas excepciones, el invierno nos lo vamos a perder pero, con un poco de suerte y si todo va como está previsto, hacia la primavera, máximo el verano, Japón volverá a abrirse al turismo y podrás llegar a Hokkaido en avión desde las principales ciudades japonesas o en el tren bala desde Tokio (el trayecto está incluido en el Japan Rail Pass).