IMG World, el parque temático más grande del mundo dentro de un edificio

Es divertido, rápido e incluso una aventura en cinco dimensiones. Nuevo, puntero, tecnológico y alucinante. No existe nada igual en el mundo. Nos vamos de viaje a Dubái, el paraíso de la diversión. Un mundo de planes para grandes y pequeños que no deja de sorprender. Porque además de toda la oferta que ya existe en el emirato, acaba de abrir sus puertas un nuevo recinto que ocupa una superficie de cerca de 28 campos de fútbol, pero repleto de atracciones alucinantes. Un parque temático que no puedes dejar de visitar.

IMG World es un universo nuevo y mágico, un auténtico oasis con aire acondicionado que agradecerás especialmente en los días más calurosos. Un parque de atracciones basado en los personajes de Marvel, de Cartoon Network y de Parque Jurásico, que dejará boquiabiertos a grandes y pequeños. De última generación, encontrarás a todos tus personajes favoritos. Los más pequeños podrán disfrutar de miles de aventuras multisensoriales con Ben 10, Gumball, Las Supernenas y LazyTown, mientras que el resto, los más mayores, se sumergen en el mundo de Marvel y se ven envueltos en las más descabelladas aventuras de la mano de personajes entrañables como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Thor o Los Vengadores. Si eres fan este será un auténtico paraíso.

Pero hay mucho más, porque también vas a poder disfrutar del famoso mundo de Lost Valley. ¿Te acuerdas de las películas de dinosaurios de Steven Spielberg? Aquí se harán realidad. Así que prepárate porque seguro que se te va a poner la piel de gallina en esta zona de aventuras jurásicas, dónde podrás interactuar con dinosaurios a tamaño real que parecen de verdad. Este es uno de esos planes en familia imprescindibles, llenos de diversión y de alguna que otra ración de adrenalina.

En IMG World hay también espectáculos diarios en directo, proyecciones de películas, atracciones y un montón de restaurantes y tiendas donde encontrar los mejores recuerdos de tus personajes favoritos.

IMG de Aventura es el primer parque temático mundial con las marcas internacionales de Marvel y Cartoon Network, además de dos marcas propias, IMG Boulevard y Valle Perdido Dinosaurio Aventura. Con una superficie de unos 140.000 metros cuadrados y una capacidad para 20.000 personas, cuenta con una de las montañas rusas más increíbles de Dubai. Porque la atracción insigne, la más solicitada del parque, es el Velociraptor, la montaña rusa más alta y rápida del emirato. Una atracción con ocho vueltas en espiral que nos lanza a una velocidad de más de 96 kilómetros por hora en menos de 3 segundos. Impresionante, y no apta para los que no amen las emociones extremas.

IMG World es un mega complejo repleto de montañas rusas, atracciones mecánicas, y atracciones escalofriantes, que abre los 365 días del año. Entra cuanto antes en este universo de diversión para ver a los dinosaurios que vagan por la Tierra, o para transformarte en Iron Man al tiempo que salvas al mundo, o para experimentar la emoción alucinante de un vuelo de rapaces. IMG World es el lugar perfecto para dejar volar tu imaginación y pasarlo en grande.

Atrévete a entrar en el Hotel Encantado, un laberinto de pasillos en el que te encontrarás con todo tipo de personajes de miedo. Únete a Iron Man, Thor, la Viuda Negra, Ojo de Halcón, el Capitán América y Hulk para tomar los cielos y combatir al villano Ultron. O diviértete en la Aventura de la Fortaleza donde vas a tener que proteger a la aldea de los dinosaurios del valle perdido, en una zona de juegos, explorando escaleras, túneles, toboganes, puentes, redes y superando retos de escalada.

Con un espacio de Meet & Greet para que puedas pasar un rato con tus personajes favoritos de Cartoon Network o de Marvel, y con un espectáculo en directo, LazyTown Live Show, con música, baile y acrobacias, para que los más pequeños puedan conocer a Sportacus y a Sthepanie. Hay mucho que ver y mucho que hacer en Dubai, y ahora con este nuevo parque de atracciones, aun más.

