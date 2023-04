Florida, un destino de primavera ideal

La primavera en Florida es una época ideal empezando por sus temperaturas, que están entre los 22 y los 30 ºC y continuando por las lluvias que son, en esta época, escasas: en abril y mayo no llueve más de tres, cuatro o a lo sumo cinco días al mes, la temperatura del agua está ente 23 y 25ºC, y son diez las horas de sol al día. ¿Huracanes? No debes temerlos en primavera, su terrible época comienza en junio y termina en noviembre (ya sabes pues cuál es la época menos recomendada para visitar la península de Florida).

El clima siempre es importante a la hora de organizar un viaje pero lo es especialmente en el caso de Florida por dos razones: porque no querrás encontrar con un huracán y porque lo que sí querrás es gozar de los espacios naturales de este estado americano y para que el disfrute sea completo necesitarás que el tiempo sea bueno, cálido pero no tórrido y sin lluvias.

¿Cuáles son esos lugares de los que querrás disfrutar en Florida?

Elegir solo algunos lugares supone, inevitablemente, renunciar a otros, algo que cuando nuestro destino es tan grande y tan rico como la península de Florida es inevitable: de sur a norte empezamos por Los Cayos, Miami y el Parque Nacional de los Everglades, de ahí nos vamos a Orlando y a San Agustín.

Cayo Hueso | Pixabay

Los Cayos de Florida

De Los Cayos te gustará todo, desde sus rutas para recorrerlos hasta su vida nocturna pasando tanto por sus parques naturales como por las actividades que ofrecen para toda la familia; y es que estamos en una cadena de islas de coral y caliza con aguas cálidas propias del Caribe, aquí podrás nadar y bucear, practicar snorkel, pescar, recorrer rutas en bicicleta en kayak e incluso en moto de agua; ten en cuenta que en Los Cayos, de Cayo Largo a Cayo Hueso, descubrirás la única barrera de coral vivo en la tierra continental de Estados Unidos; también podrás ver tiburones (si te atreves...) y por supuesto también delfines; no te alejes de Los Cayos sin visitar el Hemingway Home and Museum, que es la casa museo de Hemingway en la que vivió y escribió el tiempo que estuvo en esta zona de Florida.

Miami | Pixabay

Miami

Los Cayos dan para mucho pero Miami no da para menos... Es uno de los destinos vacacionales más populares del mundo y es que se trata de un destino para todos los gustos: tanto para urbanitas como para amantes de la naturaleza, para quienes gozan del sol y la playa y para quienes prefieren la vida nocturna, el deporte, el shopping o incluso el arte porque Miami tiene su propio Distrito del Diseño.

Everglades | Pixabay

Parque Nacional de los Everglades

Es uno d esos parques nacionales más grandes de Estados Unidos y en sus pantanos viven caimanes y cocodrilos que atraen a los turistas por miles, ellos y otros animales como tortugas, venados, panteras…Como sucede en Los Cayos, en los Everglades también se puede acampar así que los amantes del camping tienen en Florida un destino hecho a su medida.

Disney World | Pixabay

Disney World y otros parques de atracciones como Legoland y Universal Orlando

¿Quién no ha soñado alguna vez con visitar Disney World? No es un parque temático sino la suma de varios parques temáticos, cuatro nada menos, dos de ellos acuáticos; y, aun a pesar de ser tan inmenso, querrás más… Universal Orlando es otra visita obligada (hay quien dice que es más atractivo que Disney World) y también Legoland que si bien no es el original (ese está en Dinamarca) en Florida tiene un digno representante que los amantes de Lego disfrutarán de lo lindo.

San Agustín | Pixabay

San Agustín

San Agustín es el primer enclave habitado por los europeos de todo el territorio continental estadounidense; fue fundada en 1565 por Don pedro Menéndez de Avilés y es popularmente conocida como 'Nation's Oldest City', la ciudad más antigua de Estados Unidos; como seguro imaginas la herencia colonial, en lo que a la arquitectura se refiere, es notable en San Agustín pero no es lo único atractivo de esta localidad (aunque probablemente sí lo más interesante...), también tiene playas, una estupenda zona de tiendas, opciones para gozar del deporte de aventura... e incluso campo de golf.

Y no creas que estos son los únicos lugares que querrás ver y vivir en Florida: tampoco querrás perderte el Museo Dalí de San Petersburgo ni la pequeña Venecia americana, Fort Lauderdale, tampoco el Centro Espacial Kennedy ni una de las playas más espectaculares de Florida y del mundo, Siesta Key Beach.