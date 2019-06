Miami es un rico destino gastronómico que no te puedes perder

Los americanos, como dignos hijos de Inglaterra que son, no son famosos por su gastronomía, de hecho si algo han popularizado entre las cosas de comer es la comida rápida, las cadenas de fast food más famosas del mundo son americanas pero si hablamos del buen comer, aunque siempre hay algún chef que ejerce de excepción a la regla, no pensaremos en Estados Unidos… a no ser que sea Miami la ciudad que nos viene a la cabeza porque, tal vez por la importancia de la inmigración en este rincón cálido de América, resulta que Miami sí es una ciudad para foodies y por eso ha sido proclamada Capital Gastronómica Iberoamericana.

A continuación te proponemos 5 restaurantes que puedes incluir en tu ruta gastronómica por Miami, por supuesto hay más ¡muchos más! que merecen tu atención y tu reserva pero, puestos a elegir, nosotros nos quedamos en estos cinco ¿por qué? a continuación de lo contamos.

Time Out market Miami

Es un nuevo mercado gastronómico en South Beach en el que se encuentran chefs de primer nivel y tan populares en los círculos gastronómicos como Norman Van Aken, Jeremy Ford o Giorgio Rapicavoli y así asque 18 restaurantes, 3 bares y una cocina abierta.

Seaspice

Inaugurado por Beyncé y Jay Z este restaurante es una brasserie con un toque sofisticado y es, además, uno de los mejores lugares de Miami para disfrutar de un cóctel viendo el bello atardecer de la ciudad.

Kosushi

Este restaurante, un Estrella Michelin recién llegado de Sao Paulo, ofrece una propuesta de cocina fusión basada en la confluencia de las gastronomías brasileña y japonesa.

La Mar

El nombre de Gastón Acurio es La Mar de conocido porque es el de uno de los chefs peruanos más importantes del mundo sino el que más; este restaurante, ubicado en el hotel Mandarin Oriental, es puro lujo en lo gastronómico y también en lo decorativo e incluso en las vistas de Biscayne.

Fontana en el Hotel Biltmore

En este restaurante podrás disfrutar de uno de los mejores brunch de Miami: champán, caviar, salmón ahumado, mariscos, sushi… y una espectacular carta de postres que rematan una magnífica propuesta gastronómica de cualquier domingo en Miami.