FITUR 2022: un éxito de asistencia que augura la recuperación del turismo

Los datos que nos deja FITUR 2022 son incluso mejores de lo esperado y es que la importante feria del turismo madrileña ha superado todas las expectativas: más de 111.193 asistentes (81.193 profesionales de 127 países, el doble que el año pasado, y unos 30.000 asistentes el fin de semana a falta del dato definitivo del cierre del domingo, a los que habrá que sumar los asistentes a a través de la plataforma LIVEConnect que acercaba FITUR a quienes no podían acercarse a Ifema, 33.286 asistentes más que suponen un 10% de lo estimado para esta plataforma. También el tráfico de la web de FITUR se ha duplicado esta semana respecto al año pasado arrojando un total de 150.000 usuarios únicos.

La participación oficial ha sido notable: 21 Ministros de Turismo de otros tantos países y 4 delegaciones oficiales más, representación de la OMT (Organización Mundial del Turismo) y por supuesto autoridades españolas de todas las Administraciones, desde sus Majestades los Reyes responsables de la inaugración de la feria y el Presidente del Gobierno hasta un nutrido número de representantes regionales y de Ayuntamientos (7 ministros, consejeros de turismo de todas las Comunidades Autónomas y un buen número de Alcaldes de diferentes pueblos y ciudades españolas).

Una cifra que nos da una idea de lo que supone FITUR a corto plazo es el que confirma que la semana de la Feria tiene un impacto en la economía madrileña que supera los 150 millones de euros.

En cuanto a las empresas participantes, países y destinos los datos son también magníficos: 6933 participantes de 107 países, 600 expositores titulares y 70 países con representación oficial entre los que hay que destacar a la República Dominicana, País Socio FITUR 2022.

La espectacular propuesta de FITUR desplegada a través de todos sus pabellones se completó con diferentes foros y secciones: FITURTECHY, FITUR KNOW HOW & EXPORT, FITUR MICE, FITUR SCREEN, FITUR LGTB+, FITUR TALENT, FITUR WOMAN y FITUR LINGUA además del espacio TRAVEL TECHNOLOGY, el Observatorio de sostenibilidad FITUR NEXT y el estreno de la nueva sección FITUR CRUISES.

¿De qué se ha hablado en FITUR? De la recuperación del turismo de lo que más, de volver a viajar, de cómo y dónde volveremos a viajar y mucho, se ha hablamdo mucho en buena parte de los stands de sostenibilidad para tratar de conjurar eso que dicen algunos de que el turismo tal y como lo conocemos no es sostenible...

FITUR ha echado ya el cierre hasta su próxima edición y ahora lo que nos queda es asimilar todo lo que hemos descubierto en esta edición y disfrutarlo día a día hasta la próxima.