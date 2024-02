Algunas ciudades tan románticas como Venecia para celebrar San Valentín

Pensado en ciudades románticas que no son Venecia pero que la recuerdan, seguro que la primera que se te ocurre es Ámsterdam, no en vano esta ciudad de Países Bajos es conocida como la Venecia del Norte, pero hay otras: algunas son tan populares como Brujas o Estocolmo y otras más desconocidas aunque no por ello menos espectaculares como Giethoorn; las tres responden al mismo apodo que Ámsterdam, la Venecia del Norte.

Brujas | Pixabay

¿Más Venecias? Haberlas las hay y para visitar alguna de ellas no hay que salir de Italia: Nápoles es popularmente conocida como la Venecia del Sur y Mantua la Venecia del Norte de Italia; si nos alejamos un poco de la Venecia original, sin salir de Europa, descubrimos otras Venecias: en Portugal está la preciosa ciudad de Aveiro que pasa por ser la Venecia portuguesa y en Francia está Annecy que es la Venecia de Los Alpes; la ciudad de Leiden, en Países Bajos, es la pequeña Venecia, Nauplia es la Venecia de Grecia y Bratislava es la Pequeña Venecia del Danubio.

Annecy | Pixabay

Y eso no es todo, hay Venecias incluso fuera de Europa: Fort Lauderdale es la Venecia de América y Yanagawa la de Japón; Suzhou, en China, es la Venecia del Este y Xitang, también en China, es conocida como la Venecia de Oriente, Guayaquil es la de Ecuador y Recife la de Brasil; Willemstad, en Curazao, es la Venecia del Caribe y Alleppey la de la India; incluso en Australia tienen su Venecia, la Venecia Australiana que es Gold Coast en Queensland.

Xitang | Pixabay

¿Y qué hay de España? Nosotros también tenemos nuestra Venecia, es Puerto de Mogán, en Gran Canaria, popularmente conocida como la Venecia de Canarias.

Seguro que no necesitas que te digamos qué tienen en común todas estas ciudades además de un apodo que las relaciona con Venecia y es que son en realidad localidades muy diferentes entre sí salvo por un aspecto: sus canales.

¿Cuál visitarías mañana mismo para celebrar San Valentín?