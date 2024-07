Estos son algunos de los lugares del mundo que no se pueden visitar en verano

Hay lugares en el mundo que, por sus temperaturas extremas, no se pueden visitar libremente en cualquier época del año sino que hay que elegir con mucho cuidado cuando acercase a ellos; no se trata de que esté prohibido visitarlos en una época del año determinada (aunque puede llegar a ocurrir) sino que no se recomienda y conviene tomarse esa recomendación en serio porque esos lugares extremos que solo visitarás una vez en la vida merecen ser vistos en su momento más accesible. Hoy vamos a recomendarte algunos lugares brutales y extremos que no conviene visitar en verano.

Parque Nacional de los Volcanes de Hawái

Desierto de Lut en Irán

No es que no se pueda viajar aen verano ¡vaya si se puede! (se debe incluso) pero un lugar concreto de este paradisíaco archipiélago, el Parque Nacional de los Volcanes, en verano suele cerrar algunas zonas debido a la actividad volcánica con sus emisiones de gases peligrosos que, en combinación con las altas temperaturas, pueden resultar especialmente peligrosas.

Este desierto es uno de los lugares más calientes del planeta, tanto es así que aquí las temperaturas puedan llegar a alcanzar los insoportables (e invivibles) 70 ºC; esto hace que en verano, la época del año en el que las temperaturas son más altas, sea casi imposible soportar acercarse a este lugar tórrido del mundo.

Desierto de Lut | Pixabay

Desierto de Rub al-Jali (Empty Quarter) en la Península Arábiga

Volcanes de lodo de Gobustan, en Azerbaiyán

Este es el desierto de arena más grande del mundo y en verano es prácticamente imposible visitarlo no solo por las altas temperaturas que lo adornan sino por la falta de agua, aquí no hay oasis que te salve…

La zona de los volcanes de lodo de Gobustan en verano se vuelve especialmente difícil de visitar por las altas temperaturas, visitarlo en esta época resulta incómodo e incluso peligroso.

Uluru, Australia | Pixabay

Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta en Australia

La Antártida

No es que no se pueda visitar elen verano pero es menos recomendable porque la mejor manera de conocer este lugar es caminarlo y hacerlo en verano, con temperaturas que llegan a superar los 40ºC, resulta notablemente incómodo, es más, esas caminatas en verano son realmente peligrosas, tanto es así que algunas de las rutas que cruzan el parque se cierran en verano y se prohibe la práctica de algunas actividades.

Es en invierno cuando la Antártida se vuelve inaccesible pero durante el verano austral (de diciembre a febrero) y debido al incremento de las grietas y el propio deshielo, tampoco conviene visitarlo, no es desde luego el mejor momento del año para disfrutar de un destino tan inolvidable como este.

Siberia | Pixabay

Siberia en Rusia

Con Siberia sucede como con la Antártida, no es que no pueda visitarse en verano, es que es peligroso especialmente si hablamos de las zonas ricas en petróleo y gas, es más, hay zonas deque se vuelven entonces inaccesibles por el derretimiento del permafrost, un deshielo que provoca inestabilidad en el terreno.

Por supuesto hay más lugares difícilmente visitables en verano o que resulta poco recomendable visitarlos en verano como Egipto, donde el calor te puede amargar la visita al Valle de los Reyes o el Parque Nacional Death Valley que, con temperaturas superiores a los 50ºC puede hacer insoportable estar allí demasiado rato.