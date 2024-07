Uno de los desiertos más grandes y bonitos de España está en las Islas Canarias

Cuando pensamos en desiertos, solemos imaginarnos El Sahara, con sus extensiones de arena sin fin en un entorno inhóspito y fascinante. Pero, ¿sabías que en España tenemos uno de los desiertos más populares, el Desierto de Tabernas? Sin embargo, además de este conocido, en el archipiélago canario, específicamente en Fuerteventura, existe otro lugar que poco le puede envidiar al desierto africano.

El Parque Natural de Jandía, ubicado en el extremo sur de Fuerteventura, abarca la mayor parte de la península de Jandía. Este espacio protegido desde 1987 se distingue por sus desiertos, playas vírgenes, montañas y una rica biodiversidad que incluye especies en peligro de extinción.

La joya de la corona es el Pico de la Zarza, el punto más alto de la isla con 807 metros, desde donde se puede admirar una vista panorámica impresionante del océano y la isla.

El paisaje del Parque Natural de Jandía es una mezcla de contrastes. Desde las dunas de arena del istmo de La Pared hasta el valle de Pecenescal, cada rincón del parque ofrece una nueva maravilla natural. Las playas de Cofete y Sotavento, con su arena dorada y aguas cristalinas, son consideradas algunas de las mejores del archipiélago canario, atrayendo a turistas y locales por igual.

Además, la historia del parque es igualmente fascinante. Hace miles de años, la península de Jandía era una isla separada, pero una erupción volcánica la unió al resto de Fuerteventura. Recientemente te contamos algo parecido que ocurrió con Lanzarote y Fuerteventura, pues en un pasado constituían una única isla.

El parque no solo es un lugar para disfrutar de la naturaleza, sino también un espacio que requiere nuestra protección. Los visitantes siempre son avisados y deben seguir prácticas de turismo sostenible, como no dejar residuos, no alimentar a los animales y no recoger plantas o rocas.

Prepárate para descubrir uno de los secretos mejor guardados de Fuerteventura y sumérgete en la belleza salvaje del Parque Natural de Jandía.