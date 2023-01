Uluru, o Ayers Rock, es el ombligo del mundo y uno de los lugares inaccesibles de la tierra

A pesar de ser una de las islas más grandes el mundo, sólo viven en ella unos 26 millones de personas; hay una razón que explica su baja densidad de población, es decir, el bajo número de habitantes en relación a su vasto territorio: Australia es una de las regiones más secas del mundo y buena parte de su territorio son desiertos, de ahí que la mayor parte de su población viva en las zonas costeras. Ahora bien, por más que nos atraiga la costa australiana, que nos atrae, su interior tiene cierto poder hipnótico sobre quienes lo recorren, un poder que emerge en uno de los lugares más famosos del país: el Uluru, también conocido como Ayers Rock y como el ombligo del mundo.

Es curioso que el Uluru sea tan representativo de Australia cuando, en realidad, la mayor parte de esta formación rocosa de arenisca está bajo tierra, oculta a nuestros ojos: a la vista tenemos una montaña de 348 metros de alto, bajo tierra se hunde 2 kilómetros y medio; también llama la atención su contorno que es de 9 kilómetros.

Uluru | Pixabay

El Uluru es una montaña sagrada para los aborígenes, es también Patrimonio de la Humanidad y parte del Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y es, desde hace apenas 3 años, un lugar prohibido, uno de esos lugares los que puedes acercarte pero no sumergirte en ellos ¿por qué? Porque en 2019 entró en vigor una norma que prohibe escalar el Uluru, las razones para que se tomara una decisión tan drástica son variadas.

La primera, y probablemente la más importante, tiene que ver con el respeto a los aborígenes, sus tradiciones, sus leyendas y sus creencias; para ellos el Uluru es un monte sagrado y sentían a los cada vez más numerosos grupos de turistas que lo recorrían como una falta de respeto a lo que el Uluru representa en su tradición cultural.

La segunda razón tiene que ver con la seguridad: el Uluru podía recorrerse, sí, pero no siempre, no en cualquier condición climática y la inexperiencia y atrevimiento de quienes llegaban al ombligo del mundo había provocado ya algún accidente grave, incluso algunas muertes.

Uluru | Pixabay

La tercera razón es medioambiental, la popularidad del Uluru y el incremente constante de turistas que llegaban a él suponía también un incremento de basura en la zona y de actividades contaminantes en general.

¿Significa eso que no puedes visitar el Uluru? No exactamente, sígnica que no puedes subirlo como sí podía hacerse hasta 2019 pero sí puedes acercarte a él por carretera y maravillarte desde los miradores que se han habilitado para que los turistas puedan disfrutar del Uluru especialmente al amanecer y al atardecer que son los dos momentos del día en los que resulta más espectacular.